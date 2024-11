Un tableau de Magritte atteint le prix record de 121 millions de dollars lors d'une vente aux enchères

Le tableau «L'Empire des Lumières» du peintre René Magritte a été vendu pour 121 millions de dollars à New York. L'oeuvre est ainsi devenue l'une des peintures les plus chères de l'histoire des enchères.

Le temps, c'est de l'argent. Et chez Christie's à New York, il valait mieux se presser pour parvenir à acquérir le tableau «L'Empire des Lumières» du célèbre René Magritte, puisque la peinture a été vendue pour 121 millions de dollars (115 millions d'euros), établissant ainsi un record pour l'un des maîtres du surréalisme.

Adjugée après 10 minutes de bataille

Après environ dix minutes de lutte acharnée entre gros portefeuilles au Rockefeller Center, l'oeuvre «L'Empire des Lumières» a été vendue pour exactement 121.160.000 dollars, commissions et frais inclus, chez Christie's à New York. Une somme record pour une oeuvre du surréalisme, mouvement artistique qui fête son centenaire cette année et qui a vu émerger des peintres comme Salvador Dalí, Marcel Duchamp ou Frida Kahlo.

La peinture «L'Empire des Lumières» et ses cinquante nuances de bleu fait partie d'une série de tableaux du même du peintre belge né en 1898, et symbolisant les jeux d'ombre et de lumière qu'il affectionnait. L'oeuvre représente de façon paradoxale une maison de nuit, seulement éclairée par un lampadaire, sous un ciel bleu de jour. Un tableau qui avait inspiré le réalisateur américain William Friedkin pour le célèbre film d'épouvante «L'exorciste». Elle faisait partie de la collection particulière de Mica Ertegun, une architecte d'intérieur qui avait fui la Roumanie communiste pour s'établir aux Etats-Unis, où elle était devenue une figure influente du monde des arts.

Magritte rejoint le cercle très fermé des peintres à plus de 100 millions

Le précédent record pour une oeuvre du peintre belge vendue aux enchères s'établissait à 79 millions de dollars en 2022, toujours pour une peinture issue de la série «L'Empire des Lumières». La récente vente du tableau chez Christie's fait donc entrer René Magritte dans le cercle très fermé des peintres dont certaines oeuvres ont été adjugées à plus de 100 millions de dollars, toujours pour la maison de ventes aux enchères américaine.

Trois peintres arrivent en tête du classement, avec à la troisième marche du podium le tableau de Picasso «Les femmes d'Alger», qui a été vendu pour 179,4 millions de dollars à l'ancien Premier ministre du Qatar. La seconde place est attribuée à l'icône du pop-art Andy Warhol et son «Shot Sage Blue Marilyn» aux couleurs vives et saturées sur fond bleu, adjugé à 195 millions de dollars. Et l'oeuvre détenant le record du tableau le plus cher du monde est celle attribuée à Léonard de Vinci «Salvator Mundi», représentant Jésus tenant un orbe incandescent, vendue 450,3 millions de dollars au prince saoudien Badr bin Abdullah.

Pour survivre sous l’Occupation, René Magritte avait peint et vendu de nombreux faux tableaux de Pablo Picasso, Georges Braque ou Giorgio De Chirico.