Vic Flick, le guitariste du célèbre «James Bond Theme», est décédé à l'âge de 87 ans

Il était le guitariste du morceau le plus célèbre de la bande-originale du film «James Bond». Le musicien Vic Flick est décédé à l'âge de 87 ans, il était atteint de la maladie d'Alzheimer.

II avait contribué au succès du film James Bond. Outre le charisme des agents secrets, la musique la plus célèbre de la saga s'était mondialement exportée, avec, derrière la guitare, un certain Vic Flick. Le musicien est dédédé à l'âge de 87 ans, et avait été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer.

Le riff le plus célèbre du cinéma

Il y a de ces chansons originales composées pour les génériques de film qui sont capables de planter le décor avant même les premières images. Celle de la saga James Bond en faisait partie, avec ses promesses de courses-poursuites aux quatres coins du monde, à la simple écoute de ce riff à la guitare. Derrière l'instrument se cachait Vic Flick, décédé à l'âge de 87 ans. C'est le fils du musicien, Kevin Flick, qui a annoncé la mort de son père le 14 novembre dernier. «Vic Flick est décédé paisiblement jeudi dernier, mettant ainsi fin à son combat contre Alzheimer» a t-il écrit sur son compte Facebook.

Le talentueux guitariste avait été rendu célèbre pour sa contribution au mythique «James Bond Theme», signé Monthy Norman et arrangé par John Barry, avec Vic Flick à la guitare électrique, qui a rythmé les aventures de l'agent 007 depuis le premier film, «Dr No», en 1962. «Elle avait un côté tranchant, une sorte de son dynamique», avait expliqué le musicien à Jon Burlingame pour son livre «The Music of James Bond».

«J'ai attribué le son mystérieux et puissant de la guitare dans le thème de James Bond au médiator que j'ai utilisé et aux cordes de la guitare. J'ai placé un paquet de cigarettes écrasé sous le micro pour le rapprocher des cordes. Cela m'a permis d'obtenir ce son rond... c'est un son que j'ai créé, dans une certaine mesure», avait-il ajouté. Et fait plutôt insolite : Vic Flick avait reçu à l'époque un cachet unique de 6 livres sterling, soit un peu plus de 7 euros.

Guitariste pour les Beatles, Tom Jones et Nancy Sinatra

La carrière musicale de Vic Flick ne se résume pas aux aventures de l'agent secret au noeud papillon, le guitariste ayant également participé à des centaines d'enregistrements, comme les titres «It's Not Unusual» et «What's New Pussycat ?» de Tom Jones, «Spicks and Specks» des Bee Gees et le thème de Ringo «This Boy» pour le film «A Hard Day's Night des Beatles», sorti en 1964.

Au fil des années, Vic Flick avait travaillé avec des artistes tels que Jimmy Page, Petula Clark, George Martin, Cliff Richard, Eric Clapton, Nancy Sinatra et Dusty Springfield.

La guitare Clifford Essex Paragon De Luxe, avec laquelle Vic Flick avait interprété le «James Bond Theme», a été exposée au «Rock and Roll Hall of Fame» de Cleveland, aux États-Unis. En 2013, le musicien avait reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par le Musée national de la guitare.