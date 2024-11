Daniel Craig pressenti pour jouer un héros de l’univers DC Comics, avec Luca Guadagnino à la réalisation

L’acteur Daniel Craig serait en pourparlers pour jouer un héros issu de la galaxie DC Comics dans le long métrage «Sgt. Rock», en cours de développement avec Luca Guadagnino à la réalisation.

Daniel Craig dans le costume d’un héros DC Comics. L’acteur britannico-américain pourrait bien tourner dans le long métrage «Sgt. Rock», consacré à un personnage emblématique de l’univers DC Comics, a rapporté la presse américaine mercredi 20 novembre. Le comédien de 56 ans serait pressenti pour camper le sergent Rock, soldat de la Seconde Guerre mondiale apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1959.

Le projet actuellement en développement devrait être réalisé par Luca Guadagnino, à qui l’on doit notamment «Call Me by Your Name» et «Bones and All» avec Timothée Chalamet, ou encore «Challengers» avec Zendaya, mais aussi «Queer», campé par Daniel Craig et attendu en 2025, après avoir été présenté à la Mostra de Venise en septembre dernier.

Les deux hommes devraient donc se retrouver dans ce nouveau projet dont l'histoire est écrite par le scénariste Justin Kuritzkes. Pour l’heure, rien n’a toutefois encore été signé entre l’acteur, le réalisateur et les studio DC selon the Hollywood Reporter. L’intrigue, quant à elle, reste sous cloche.