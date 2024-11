«Il faut rouler» : un inédit de Johnny Hallyday de 1968 dévoilé vendredi 22 novembre

Un titre inédit de Johnny Hallyday datant de 1968, «Il faut rouler», sera disponible ce 22 novembre 2024.

Sept ans après sa disparition, Johnny Hallyday continue de faire l’actualité, Universal, sa maison de disque, ayant décidé de commercialiser des bandes laissées de côté pendant de nombreuses années.

Après déjà quatre inédits sortis depuis sa mort, «Grave-moi le cœur», que l'on pouvait retrouver dans une intégrale sortie en 2023, «Le cri», chanson écrite en 2017 et dévoilée en novembre 2023, et «La Nuit avec moi» et «Deux sortes d'hommes», dévoilées en décembre 2022, ce vendredi paraîtra - en même temps que la réédition de deux albums, «Jeune homme» et «Rêve et Amour» - «Il faut rouler», en format vinyle 45 tours.

Ce morceau retravaillé avait été écrit par Georgette Lemaire, célèbre chanteuse des années 1960 et 1970. Il s’agit de l’adaptation en français d’un morceau signé Mick Jones et Tommy Brown.

Le chanteur, qui venait à l'époque de finir son service militaire, y évoque sa vie d’artiste en pleine effervescence, entre studios d’enregistrements et frénésie des tournées.

Le single sera disponible dès ce vendredi, mais les fans pourront également replonger dans la bouillonnante année 1968 de Johnny Hallyday, avec un coffret CD SuperDeluxe à sortir ce 13 décembre, qui réunira tous ses enregistrements de cette année-là.

A noter qu’avant cela ils ne manqueront pas de se procurer l’album live de Johnny Hallyday, enregistré lors de son concert à la tour Eiffel, le 3 décembre 2011. Y figurera aussi un inédit, «Autoportrait».