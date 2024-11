Lady Gaga, Green Day, Post Malone... Le festival Coachella dévoile sa programmation 2025

Le festival Coachella a dévoilé mercredi soir sa programmation, annonçant la venue de Lady Gaga, Green Day, Post Malone et Travis Scott en tête d’affiche.

Le mystère déjà levé. Alors que traditionnellement la programmation du festival Coachella est annoncée en janvier, les organisateurs ont pris de l’avance cette année. Dans une publication partagée sur les réseaux, mercredi 20 novembre dans la soirée, ils ont dévoilé les noms des artistes attendus dans le désert californien les week-ends du 11 au 13 avril et du 18 au 20 avril.

Lady Gaga, Green Day, Travis Scott et la star de la country Post Malone - à qui l’on doit probablement cette annonce anticipée après avoir révélé sur ses réseaux en début de semaine que sa tournée passerait par la ville d’Indio où est organisé le festival - seront les têtes d’affiche de l’édition 2025.

Music Make You Lose Control Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 11/22 at 11am PT pic.twitter.com/RwwNDt0jwp

— Coachella (@coachella) November 20, 2024