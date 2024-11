L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal aurait disparu depuis son arrivée en Algérie samedi dernier

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a disparu en Algérie depuis son arrivée sur place, samedi 16 novembre. Il a toujours été très critique envers le gouvernement en place dans le pays d'Afrique du Nord, ce qui fait craindre des mesures de représailles.

Une disparition inquiétante. Boualem Sansal, écrivain de 75 ans, a disparu depuis son départ pour Alger le 16 novembre dernier. Il n'aurait plus donné aucune nouvelle à son entourage ainsi qu'à ses éditeurs, depuis son envol vers la capitale algérienne.

Selon le média Marianne, Boualem Sansal aurait été emprisonné par les autorités locales. En effet, le régime algérien se montre oppressif avec les écrivains usant de la liberté d'expression trop librement à son goût. L'écrivain avait toujours refusé de se plier aux menaces après ses écrits sur le système politique algérien.

Nous sommes sans nouvelle de l’écrivain Boualem Sansal, membre de la @RevuePol, depuis son arrivée à Alger le 16/11.Selon plusieurs sources, il aurait été arrêté . Si cette information se confirmait,la France doit réagir .@afpfr @Le_Figaro @LePoint — Benedetti arnaud (@Benedetti65) November 21, 2024

L'Algérie ressert la vis

Depuis plusieurs années, l'Algérie est très critique à l'égard des auteurs. En effet, le régime semi-présidentiel n'apprécie pas les écrivains prenant la parole sur le gouvernement où la méthode de fonctionnement de la politique du pays.

Dernier exemple en date avec Kamel Daoud. Le 4 novembre dernier, l'écrivain algérien, a reçu le prix Goncourt. Une première pour un artiste natif du pays. En réponse, le gouvernement a intenté des poursuites judiciaires à son encontre. L'écrivain n'aurait pas respecté une règle qui interdit quiconque de parler de la guerre civile dans les médias.

Cette disparition s'ancre une nouvelle fois dans un contexte de tension de plus en plus grande entre Alger et Paris. Si l'écrivain était réellement détenu par les autorités algériennes, l'Élysée ou le Quai d'Orsay devrait réagir sous peu.