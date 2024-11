MET Gala de Paris : ce que l'on sait de l'édition française de 2025

Pour la première fois de son histoire, le musée des Arts décoratifs de Paris va organiser son premier bal annuel, le 6 juillet 2025. Un hommage à la mode pour célébrer le centenaire de l'exposition, à l'image du MET Gala de New York.

Le MET Gala parisien. Berceau de la mode, Paris va accueillir un bal à l'instar du MET Gala new-yorkais. La couture et l'art de vivre seront mis à l'honneur par le musée des Arts décoratifs de Paris, le 6 juillet prochain, pour célébrer les 100 ans de l'institution.

La collection du musée s'estime à plus d'un million et demi d'œuvres, allant de pièces de mode et de textile, au mobilier prestigieux datant du Moyen Âge à nos jours. Situé rue de Rivoli, dans le 1ᵉʳ arrondissement de Paris, le musée accueille près d'un million de visiteurs chaque année.

Une célébration des talents

Ce gala célèbrera les collections, mais aussi tous les jeunes designers et artisans du musée. Choisie à la tête de la direction artistique, la réalisatrice Sofia Coppola s'est exprimée sur ce nouveau rôle : «C'est un honneur pour moi d'assurer la direction artistique du bal d'été au musée des Arts décoratifs à Paris. Cette ville, que je considère comme ma seconde maison, me touche profondément, et célébrer un tel symbole de la culture française est une source d'inspiration particulière».

Le président du comité d'honneur, Jean-Victor Meyers s'est aussi confié sur ce choix : «Elle saura donner vie à cet évènement pensé pour célébrer la créativité sous toutes ses formes, soutenir le musée et les écoles qui forment les designers et les créateurs de demain».

Par ailleurs, ce bal mêlant mode, art et design lancera la semaine de la haute couture, évènement tant attendu pour le deuxième rendez-vous annuel de la saison mode.