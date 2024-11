Robert Pattinson sera au casting du prochain film de Christopher Nolan

Robert Pattinson retrouvera Christopher Nolan pour les besoins du prochain film du réalisateur de «Tenet». Un projet secret au casting déjà dément.

Le prochain film de Christopher Nolan marquera ses retrouvailles avec Robert Pattinson, après leur collaboration sur le film «Tenet» en 2020. Variety a annoncé ce mercredi que l’acteur allait rejoindre le casting (déjà fou) du long-métrage qui sortira en 2026. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o et Zendaya, avaient d’ores et déjà été annoncés.

Le prochain film de Christopher Nolan conserve encore tous ses secrets sur son intrigue. «Divers détails théoriques, voire divergents, ont été avancés concernant le projet – des articles décrivant tantôt un thriller d'époque sur les vampires, tantôt un thriller d'action en hélicoptère - mais les initiés maintiennent que personne n'est parvenu à cerner le véritable projet» du réalisateur d’«Oppenheimer», souligne The Hollywood Reporter.

De grands acteurs pour tous les rôles

Le magazine rapporte que selon certaines sources, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway et maintenant Robert Pattinson auraient les rôles principaux, et Lupita Nyong'o et Zendaya des rôles secondaires.

Le film de Christopher Nolan sortira en juillet 2026. En attendant, Robert Pattinson sera à l’affiche de «Mickey 17», le film de science-fiction de Bong Joon-ho (à qui l’on doit «Parasite») qui sortira le 16 avril 2025, puis «Die, My Love» de Lynne Ramsay avec Jennifer Lawrence, et «The Drama» (dans lequel il donne déjà la réplique à Zendaya).

Il devrait par ailleurs (avant ou après le film de Nolan, c'est une vraie question), retourner dans la suite du Batman de Matt Reeves.