«Dirty Dancing» : l'adaptation en français de la comédie musicale culte débarque au Dôme de Paris dès ce vendredi

Après avoir triomphé l'an dernier aux Folies Bergère de Paris, la comédie musicale «Dirty Dancing, l’histoire originale sur scène» fait son grand retour, cette fois en version française, au Dôme de Paris, jusqu'au 29 décembre.

On ne laisse pas Paris dans un coin ! Après avoir captivé plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde, la comédie musicale «Dirty Dancing» débarque au Dôme de Paris vendredi 22 novembre, dans une nouvelle mise en scène totalement fidèle au film culte de 1987.

Le public sera plongé dans l'été inoubliable de Bébé et Johnny, deux jeunes issus d'univers opposés, mais unis par une romance intense et rythmée. Après avoir auditionné 2.700 candidats, la production a conservé Michael O’Reilly, qui incarne Patrick Swayze sur scène depuis six ans à Londres.

«L’énergie de Paris est contagieuse, les plats fantastiques… L’entrecôte, le vin, merveilleux ! Mais le café n’est vraiment pas bon. Je lis le texte trois fois par jour. Le plus difficile c’est la grammaire», a-t-il partagé au Parisien.

De nouveaux talents

Justine Marec, jeune talent de la scène française, incarnera pour la première fois Bébé. Sa ressemblance avec Jennifer Gray est frappante : mêmes cheveux frisés, même silhouette, et étonnamment, elle à la même voix que celle du doublage français du film.

La bande originale de «Dirty Dancing» est devenue l’un des disques les plus vendus de tous les temps, avec des chansons telles que «She's Like the Wind», «Hungry Eyes», et notamment «(I've Had) The Time of My Life», qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson en 1988.

Les amateurs de musique, danse, comédie musicale ou encore du film culte seront transportés dans les années 1960, grâce à des chorégraphies saisissantes, des chansons emblématiques, et bien sûr les répliques cultes.

«Dirty Dancing», jusqu'au 29 décembre, Dôme de Paris (Paris XVe).