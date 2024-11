Elio : le dernier Pixar se dévoile dans une bande annonce délirante

Le studio Pixar vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de son prochain film d’animation «Elio», avec une histoire centrée sur un petit garçon qui va devenir, malgré lui, l’ambassadeur de la Terre auprès des autorités intergalactiques.

La tête dans les étoiles. Les studios Pixar et Disney ont dévoilé hier la bande-annonce d’«Elio», leur prochain film d’animation attendu dans les salles françaises le 18 juin 2025. L’histoire suivre les aventures d’Elio, un garçon à à l’imagination débordante et passionné par les extraterrestres, «qui se retrouve téléporté par inadvertance dans le Communiverse, un paradis interplanétaire abritant des formes de vie intelligentes venues des galaxies les plus lointaines», précise le synopsis officiel.

«Pris à tort pour l’ambassadeur de la Terre par cette organisation intergalactique, Elio devra surmonter une série d’épreuves inattendues, nouer des liens avec des créatures excentriques et faire face à une crise d’une ampleur cosmique. Cette aventure hors du commun l’amènera non seulement à défendre sa planète mais aussi à découvrir qui il est réellement destiné à être», peut-on lire également.

Après l’échec colossal de «Buzz l’éclair», suivi du carton absolu au box-office de «Vice-Versa», Pixar et Disney espèrent ne pas connaître un nouveau coup d’arrêt avec «Elio». Si l'on en croit cette nouvelle bande-annonce, ce film d’animation de science-fiction est bourré d’humour et promet d’offrir une aventure pleine de rebondissements. Un changement de ton assez radical avec le premier trailer dévoilé il y a un an. À noter qu’entre-temps, Adrian Molina (Coco) a été débarqué du projet pour être remplacé par Domee Shi et Madeline Sharafian, le duo derrière «Alerte Rouge».