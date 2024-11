«Un deuil est toujours le moment d’une confrontation à soi-même» : le chef Thierry Marx partage ses réflexions dans son nouveau livre

Chef étoilé et entrepreneur, Thierry Marx vient de sortir un nouveau livre «Deuils, des chemins pour la vie» (Ed. Le Cherche Midi), dans lequel il partage ses réflexions personnelles sur l’acceptation et le renoncement, pour mieux redonner de l’élan à son existence.

Un partage d’une grande valeur. Après «La Stratégie de la libellule» publié en 2018, Thierry Marx est de retour en librairie depuis le 21 novembre avec un nouvel ouvrage, «Deuils, des chemins pour la vie – Vivre c’est apprendre à choisir» (Ed. Le Cherche Midi). Le Chef étoilé a souhaité à travers ce livre partager des réflexions forgées tout au long de son existence, sur l’importance des notions d’acception et de renoncement, ainsi que l’apprentissage de la défaite. Il y parle du deuil dans sa diversité, et de l’opportunité que celui-ci peut représenter malgré la douleur initiale ressentie.

«Parfois, on s’alourdit avec des drames, avec des deuils. Et c’est normal. Mais à un moment donné, il faut savoir couper cela pour aller vers d’autres projets», explique-t-il. «L’idée est de construire un projet en permanence, et non pas se sentir assigné à un deuil qu’on devrait absolument faire pour avancer», ajoute-t-il, précisant au passage qu'évidemment, il existe «une graduation dans le deuil», et que certains – comme la perte d’un être cher – peuvent être plus délicat.

Dans ce livre, Thierry Marx partage également ses souvenirs d’enfance, et ses années à grandir dans une «société qui ne craignait pas le deuil». «Il n’était pas caché, il était présent dans nos vies», dit-il.

De la somme de ses expériences personnelles, de ses échecs et de ses succès, de moments de bonheur et de profonde tristesse, le Chef se garde bien de donner des leçons, mais invite le lecteur à s’interroger sur son propre parcours, et la manière dont il est toujours possible de donner un nouvel élan à sa vie, à partir du moment où on accepte de se confronter à soi-même, pour mieux reprendre le contrôle de son existence.

«Deuils, des chemins pour la vie – Vivre c’est apprendre à choisir», Thierry Marx, Ed. Le Cherche Midi, 128 p., 17,50 euros.