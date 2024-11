«Ma meilleure ennemie» : Stromae fait son retour avec un nouveau titre en duo avec Pomme

Le chanteur belge Stromae a fait son grand retour en sortant une nouvelle chanson, baptisée «Ma meilleure ennemie». La chanson, en duo avec Pomme, fait partie de la bande originale de la série Netflix Arcane.

Un retour discret. Stromae, en retrait de la scène musicale depuis plusieurs mois pour des soucis de santé, a signé son retour ce samedi 23 novembre. Le chanteur belge interprète en duo avec Pomme «Ma meilleure ennemie», un morceau issu de la bande originale d’Arcane, série Netflix adaptée du jeu vidéo League of Legends.

We’ve crafted a special song for the final season of @arcaneshow with Pomme. « Ma meilleure ennemie » is now available on all platforms! pic.twitter.com/ZwCMAEzZLd

