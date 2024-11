Voici les 15 films les plus attendus de l'année 2025

Les salles de cinéma devraient être bien remplies en 2025, tant les films incontournables seront nombreux à découvrir. Voici une liste de 15 longs métrages à ne manquer sous aucun prétexte.

Paddington au Pérou – 5 février

Réalisé par Doug Wilson, le troisième volet des aventures du plus célèbre des oursons verra le héros rendre visite à sa bien-aimée tante Lucy au Pérou, où elle réside dans une maison de retraite spécialisée. Quand il apprend qu’elle a disparu dans la jungle sans laisser de trace, Paddington, accompagné de sa famille d’accueil, se lance à sa recherche. Une quête qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Au casting, les spectateurs retrouvent la voix de Ben Whishaw au doublage du petit ours dans la version originale, et par Guillaume Gallienne dans la version française. Olivia Colman, Antonio Banderas, Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters ou encore Imena Staunton sont également présents au générique.

Captain America : Brave New World – 12 février

En charge de donner un nouvel élan à la Phase 5 d’un MCU (Marvel Cinematic Universe) embourbé dans un Multivers brouillon et peu enthousiasmant, «Captain America : Brave New World» verra Sam Wilson s’installer à la place de Captain America, au moment où le général Thaddeus Ross est élu à la présidence des États-Unis. Aidé du nouveau Faucon, Joaquin Torres, il va devoir se dresser contre la redoutable menace qu’est le Leader.

Anthony Mackie retrouve Harrison Ford au générique de cette nouvelle superproduction Marvel, ce dernier reprenant le rôle de Thaddeus Ross laissé vacant par le regretté William Hurt. Tim Blake Nelson fera son retour dans la peau du docteur Samuel Sterns, aperçu dans «L’incroyable Hulk» de 2008 (oui, le film avec Edward Norton), qui va devenir le Leader.

Mickey 17 – 16 avril

Le nouveau film de Bong Joon Ho, réalisateur récompensé par l’Oscar du meilleur film pour «Parasite» en 2020, verra Robert Pattinson incarner le personnage de Mickey Barnes, un colon de l'espace «sacrifiable». Ces «sacrifiables» sont en quelque sorte des employés jetables qui effectuent les tâches les plus dangereuses de la colonie et meurent souvent au cours de leur mission. Une technologie de réimpression humaine les ramène à la vie pour qu’ils puissent poursuivre leur travail, avec la quasi-intégralité de leurs souvenirs.

Un problème inédit survient quand Mickey 17 est porté disparu au cours d’une mission de colonisation de la planète de glace Niflheim. Une fois présumé mort, la procédure d’une 18e version est lancée. Quand la précédente réapparaît contre toute attente, ils se retrouvent tous deux menacés d’être supprimés, deux versions d’un «sacrifiable» n’étant pas autorisées à coexister. Avec également Steven Yeun, Toni Colette, Naomi Ackie et Mark Ruffalo

Thunderbolts* – 30 avril

Deux mois et demi après «Captain America : Brave New World», ce sera au tour de «Thunderbolts*» de poursuivre la Phase 5 du MCU, avec le retour de Florence Pugh dans le rôle de l’assassin Yelena Belova, vue pour la dernière fois dans la série «Hawkeye». Peu de détails sur l’intrigue ont filtré pour le moment, si ce n’est qu’une équipe de criminels et de vilains va être montée pour effectuer une mission périlleuse pour le compte du gouvernement américain. Avant qu’ils ne se rebellent contre ce dernier.

Sebastian Stan et Wyatt Russell reprennent leurs rôles de Bucky et John, après leur dernière apparition dans la série «Falcon et le Solat de l’Hiver». Julia Louis-Dreyfus retrouvera les traits de Valentina Allegra de Fontaine, personnage vu dans «Black Panther 2». David Harbour renfile le costume d’Alexei, alias Red Guardian, et Olga Kurylenko celui d’Antonia, alias Taskmaster, après leur apparition dans «Black Widow». Enfin, Hannah John-Kamen revient dans la peau d’Ava, alias Ghost, depuis «Ant-man 2». À noter également les présences au générique de Lewis Pullman dans le rôle du surpuissant Sentry, et d’Harrison Ford dans le rôle du président Thaddeus Ross, alias Red Hulk.

Mission : Impossible - Le Jugement Dernier – 21 mai

Tom Cruise s’apprête-t-il à faire ses adieux à Ethan Hunt ? Le huitième volet de la franchise lancée en 1996 pourrait signer la dernière mission du célèbre agent secret au moment où celui-ci tente de s’opposer à l’Entité, une intelligence artificielle redoutable qui, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait provoquer un cataclysme international.

Les fans de la saga retrouveront à l’écran les visages familiers des piliers de la franchise que sont Ving Rhames et Simon Pegg, Hayley Atwell, présente dans le dernier volet, ainsi que les plus récents Vanessa Kirby, Pom Klemetieff et Shea Whigham. Angela Bassett retrouvera le rôle de la directrice de la CIA, Erika Sloane, incarné dans «Mission : Impossible – Fallout».

Karate Kid : Legends – 28 mai

Official logo for ‘KARATE KID: LEGENDS.’





Starring Jackie Chan and Ralph Macchio.





Releasing in theaters in 2025. pic.twitter.com/2ZBDqj46lk — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) October 10, 2024

C’est une rencontre entre deux générations qui se prépare dans «Karate Kid : Legends» avec la réunion à l’écran de Jackie Chan et Ralph Macchio. Ce dernier y retrouvera le rôle de Daniel LaRusso, qu’il avait incarné dans le premier film de la saga en 1984, puis dans la série «Cobra Kaï» qui a largement participé à relancer l’intérêt pour cet univers. Jackie Chan était, quant à lui, apparu dans «The Karate Kid», film sorti en 2010 dans lequel il jouait le rôle de M. Han, un expert en kung-fu qui va enseigner à un jeune garçon incarné par Jaden Smith les techniques du karaté.

Pour le moment Ben Fong, Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson ou encore Aramis Knight sont annoncés au casting. On ne sait pas en revanche si Jaden Smith – fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith – y fera une apparition surprise ou pas.

Ballerina – 4 juin

Le spin-off de la saga cinématographique «John Wick» avec Keanu Reeves – qui y fera une apparition à l’écran – verra Ana de Armas incarner Eve, une tueuse de l’organisation Ruska Roma qui va se lancer dans une quête de vengeance après le meurtre de son père, en mettant en œuvre l’enseignement prodigué dans l’établissement dirigé par la Directrice (Anjelica Huston dans la saga).

Pour rappel, le récit du film se déroule pendant les événements de «John Wick : Parabellum», au moment où le tueur incarné par Keanu Reeves vient trouver refuge auprès de la Ruska Roma. Des révélations sur le passé de John Wick sont d’ailleurs annoncées. Au générique, les spectateurs retrouveront les visages bien connus d’Ian McShane (Winston) et du regretté Lance Reddick (Charon). Norman Reedus, l’inoubliable Daryl de la série «The Walking Dead», sera également de la partie.

Dragons – 11 juin

L'adaptation en prises de vues réelles du film «Dragons» par Dean DeBlois sera sans nul doute un des événements de l’année. Après une trilogie d’animation réussie, ce remake aura la lourde tâche de raconter une nouvelle fois les aventures d’Harold et Krokmou, tout en parvenant à se démarquer de la version animée.

Au casting, c’est Mason Thames (The Black Phone) qui jouera le héros, tandis que Nico Parker (The Last of Us) sera Astrid. Gerard Butler reprend le rôle de Stoïck la Brute, rôle dont il assurait déjà la voix-off dans les films d’animation. Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell ou encore Bronwyn James sont également présents au générique.

28 years later – 18 juin

Danny Boyle's '28 Years Later' starring Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes and Jack O'Connell has wrapped production





More updates here: https://t.co/HzM12TU3KX pic.twitter.com/EKaGdqWkqs — Screen International (@Screendaily) July 29, 2024

Danny Boyle reprend le flambeau de la saga entamée en 2002 avec «28 jours plus tard», suivie cinq ans après par «28 semaines plus tard» de Juan Carles Fresnadillo. Sur la base d’un scénario co-rédigé avec Alex Garland, «28 ans plus tard», poursuivra ce récit entamé avec l’histoire de Jim, un jeune homme incarné par Cillian Murphy, découvrant une ville de Londres décimée après la propagation d’un virus mortel.

Pour le moment, les détails de l’intrigue sont maintenus secrets. On sait uniquement que Cillian Murphy fera une apparition «surprenante» à l’écran selon Tim Rothman, le patron du studio Sony Motion Pictures Group. Et que ce film doit servir de rampe de lancement à une nouvelle trilogie. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes y tiendront les rôles principaux.

F1 – 25 juin

Réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur derrière «Top Gun : Maverick», le film «F1» voit Brad Pitt se glisser dans la peau de Sonny Hayes, une ancienne gloire des circuits de Formule 1 qui va prendre un jeune pilote automobile sous son aile. Il s’annonce comme un des événements de l’année 2025, étant donné la popularité grandissante de la discipline auprès du grand public.

Le film est co-produit par Lewis Hamilton, et bénéficie des présences à l’écran de légendes du volant, comme le pilote néerlandais Max Verstappen, triple champion du monde de Formule 1, Sergio Pérez ou encore Fernando Alonso. C’est l’acteur Damson Idris qui donnera la réplique à Brad Pitt. Javier Bardem, Kerry Condon ou encore Tobias Menzies complètent le casting.

Jurassic World Rebirth – 2 juillet

EXCLUSIVE #JurassicWorldRebirth "goes back to what I loved about the original", Gareth Edwards tells Empire.





READ MORE: https://t.co/bdpunysirc pic.twitter.com/tTNhfnaH08 — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

La franchise aux dinosaures a encore de beaux jours devant elle. Cette fois, c’est Scarlett Johansson qui s'installe dans le rôle principal de ce film se déroulant plusieurs années après les événements de «Jurassic Wold Dominion». Elle y incarne Zora Bennett, une spécialiste des opérations secrètes à la tête d’une équipe en charge de sécuriser le matériel génétique de trois dinosaures susceptibles de sauver l’humanité. En chemin, ils vont faire une découverte aussi sinistre que révoltante.

Les spectateurs retrouveront Mahershala Ali dans le rôle de son bras droit, Duncan Kincaid, tandis que Jonathan Bailey sera le paléontologue Henry Loomis. Rupert Friend incarnera Martin Krebs, un représentant de l’industrie pharmaceutique. «Le film revient à ce que j'aimais dans l'original, avec plusieurs histoires qui s'imbriquent ensemble et des moments d'action stressants et amusants à la fois. En tant que réalisateur, j'ai eu beaucoup d'occasions de m'amuser et de jouer avec le public», a notamment confié le réalisateur Gareth Edwards.

Superman – 9 juillet

Le film «Superman» doit officiellement lancer le premier chapitre du nouvel univers DC – le DCU – imaginé par James Gunn. Et le patron de DC Studios s’est occupé personnellement de la rédaction du scénario et de la réalisation de ce long métrage très attendu. C’est le comédien David Corenswet qui incarnera le superhéros dans cette histoire qui abandonne le récit des origines pour traiter de ses premières années en tant que Superman sur Terre, au moment où il tente de trouver l’équilibre entre sa vie sur Terre et son origine Kryptonienne.

Il sera également opposé à de redoutables ennemis, dont Alicia Spica, alias l’Ingénieure. Rachel Brosnahan sera Lois Lane, tandis que le personnage de Lex Luthor sera incarné par Nicholas Hoult. Nathan Fillion sera Guy Gardner, un membre de la Green Lantern Corps et Isabela Merced sera Hawkgirl.

Les Quatre Fantastiques – 23 juillet

Après deux films dans les années 2000 (2005 et 2007) et un reboot manqué en 2015, «Les Quatre Fantastiques» reprennent une nouvelle fois du service autour d’un casting cinq étoiles. Pedro Pascal (The Mandalorian) hérite du rôle de Reed Richards, alias Mr Fantastic. Vanessa Kirby (Napoléon) sera Sue Storm, alias la Femme Invisible, tandis que Joseph Quinn (Stranger Things) sera Johnny Storm, la Torche Humaine. Enfin, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) sera Ben Grimm, surnommé la Chose.

Selon Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, cette première incursion des quatre superhéros dans le MCU marquera une étape importante dans l’évolution des intrigues de l’ensemble des productions à venir. Selon le synopsis officiel, les Quatre Fantastiques, «contraints de trouver un équilibre entre leur rôle de héros et la force de leur lien familial», vont devoir «défendre la Terre contre un dieu spatial vorace appelé Galactus et son énigmatique messager, le Surfer d'Argent. Et comme si le plan de Galactus de dévorer la planète entière et tous ses habitants n'était pas déjà assez horrible, cela devient soudainement très personnel».

Michael – 1er octobre

Ce sera probablement un des films les plus scrutés et commentés de l’année 2025. Réalisé par Antoine Fuqua, «Michael» retracera la vie et la carrière de Michael Jackson, avec en toile de fond ses plus grands succès et les controverses – notamment les accusations d’abus sexuels sur mineurs – connues par le chanteur jusqu’à son décès en juin 2009. C’est Jaafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson et d'Alejandra Geneviève, qui aura la responsabilité d’incarner son oncle à l’écran.

Nia Long, qui s'est distinguée dans «You People» sur Netflix en 2023, interprétera le rôle de Katherine Jackson, la mère du Roi de la Pop. Dans la peau du père, Joe Jackson, c’est Colman Domingo, âgé de 54 ans, qui a hérité du rôle. Miles Teller sera John Branca, Laura Harrier sera Suzanne de Passe, Kat Graham incarnera Diana Ross, Larenz Tate sera Berry Gordy, Jessica Sula sera LaToya Jackson, Kevin Shinick jouera Dick Clark, Kendrick Sampson incarnera Qunicy Jones, Derek Luke sera Johnnie Cochran et Liv Symone sera Gladys Knight.

Pour les autres membres de la famille, Jamal R. Henderson et Jayden Harville seront Jermaine Jackson, Tre Horton et Jaylen Lyndon Hunter joueront Marlon Jackson, Rhyan Hill et Judah Edwards seront Tito Jackson, Joseph David-Jones et Nathaniel Logan McIntyre joueront Jackie Jackson.

Avatar : Fire & Ash – 17 décembre

Just revealed at #D23Brasil. New concept art for Avatar: Fire & Ash.





See Pandora like never before, in theaters December 19, 2025.





Illustrated by Steve Messing pic.twitter.com/WGF0vZ1BuJ — Avatar (@officialavatar) November 9, 2024

Troisième volet de la saga initiée par James Cameron en 2009, «Avatar : Fire & Ash» n’a encore rien dévoilé de son intrigue, si ce n’est que les spectateurs vont y découvrir une nouvelle tribu ainsi que de nouvelles créatures, alors que les personnages principaux continueront d’explorer Pandora. Le réalisateur avait toutefois donné quelques indices, récemment, en évoquant le titre du film.

«Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un titre qui, à mon avis, correspondait au contenu du film», avait déclaré le réalisateur de Titanic. «Je ne pense pas que je pourrai en dire grand-chose tant que vous n'aurez pas vu le film et que vous aurez compris ce qui se passe. Mais si vous considérez le feu comme l’illustration de la haine, de la colère, de la violence, ce genre de choses, et que les cendres en sont la conséquence, alors qu’en est-il ? Chagrin, perte, n'est-ce pas ? Et puis qu’est-ce que cela provoque dans le futur ? Plus de violence, plus de colère, plus de haine. C'est un cercle vicieux. Voilà donc la réflexion», avait-il poursuivi.