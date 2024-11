Festival Sacrée Musique : la 4e édition parrainée par Stéphane Bern s'ouvre dès le 29 novembre dans le Var

Les mélomanes amateurs de patrimoine ont rendez-vous du 29 novembre au 22 décembre 2024, avec la 4e édition du Festival Sacrée Musique et ses 18 concerts illuminés à la bougie dans les plus belles églises du Var. À vos agendas.

Une expérience d’une rare intensité. Le Festival Sacrée Musique revient dans le Var pour une 4e édition très attendue, avec un programme de 18 concerts illuminés à la bougie qui se tiendront dans les plus belles églises de la région. Le public présent dans les villes de Toulon, Fréjus, Saint-Tropez, Ollioules, Saint-Raphaël, Brignoles et Hyères pourront découvrir différents styles musicaux – chœurs d’enfants, choral, musique classique, chœurs slaves et orthodoxes, polyphonies corses et basques et chants du monde – dans un cadre unique.

Les dates de ce Festival parrainé par Stéphane Bern s’étalent sur toute la période de l’Avent, du 29 novembre au 22 décembre. Les réservations sont accessibles directement sur le site de l’événement. Sacrée Musique est également un moment de solidarité en faveur de plusieurs associations comme «Cap ou pas cap», à Toulon.

Que ce soit dans les chapelles, les églises, les basiliques ou les cathédrales, cette 4e édition du Festival Sacrée Musique propose une nouvelle fois une programmation riche et variée, avec notamment les voix classiques du chœur polyphonique Dulci Jubilo, la puissante et mystérieuse Misa Tango, le mythique Chœur de Sartène, le quatuor Aïlack, les chants traditionnels du Chœur de Bayonne Pays Basque, le quatuor de femmes Balkanes, les voix profondes des Solistes de la Musique Byzantine, le prestigieux Chœur de l’Armée Française, le chœur d’enfants Matrîse 13, ou encore les ensembles Muisca Mediterranea Antiqua et Camerata Vocale, qui interpréteront le Messie de Haendel.

Festival Sacrée musique !, du 29 novembre au 22 décembre, divers lieux dans le Var (83).