Le Salon du livre et de la presse jeunesse fête ses 40 ans à Montreuil du 27 novembre au 2 décembre

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, plus grand rendez-vous annuel de la littérature pour les jeunes, souffle ses 40 bougies cette année avec une édition «Rêve général !», qui propose d’éprouver les pouvoirs conjugués du rêve et de la littérature.

Quarante années déjà qu’il sème des graines de rêves chez les petits (et les grands aussi)… Le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvrira ses portes du 27 novembre au 2 décembre 2024 à Montreuil, à côté de Paris. L’événement aura cette année pour thème une affirmation espiègle : «Rêve général !»

«Le rêve stimule, met en scène les émotions, dessine l’inédit, exprime l’indicible…» Pour sa 40e édition, le Salon du livre et de la presse jeunesse propose «d’éprouver les pouvoirs conjugués du rêve et de la littérature».

Grande nouveauté, l’entrée cette année sera gratuite pour tous. Attention néanmoins, chaque visiteur (enfant et adulte) devra obligatoirement être muni d’un billet pour entrer. Ils sont à retirer sur le site.

Rendez-vous incontournable

Vitrine de la diversité de la création et de l’édition contemporaine en littérature jeunesse, le Salon du livre et de la presse jeunesse, qui s’adresse à la fois au grand public et aux professionnels, attire traditionnellement une grande foule de scolaires les trois premiers jours en semaine, puis des familles le week-end.

Témoin de l'intérêt exponentiel qu'à connu la littérature jeunesse ces quarante dernières années - selon le Syndicat National de l’Edition, l’édition jeunesse est passée du 5e secteur éditorial au 3e - le Salon réunit chaque année à Montreuil près de 200.000 visiteurs, à qui il propose de déambuler parmi les stands de quelque 400 maisons d’éditions de toutes tailles, pour faire le plein de découvertes littéraires. Le Salon c’est aussi un festival d'expositions, d'ateliers et de dédicaces où «la bonne ambiance et les auteur·ice·s et la lecture sont à l’honneur».

«Plus qu’un simple Salon, cette manifestation littéraire offre de multiples possibilités aux enfants et aux jeunes, à leur famille et aux professionnels de rencontrer le meilleur de la littérature de jeunesse. Les propositions de médiation sont diverses : exposition, rencontres avec des acteurs du livre (artistes, éditeurs, libraires…), ateliers ludiques, ressources audiovisuelles, espaces de recommandations… autant d’actions qui peuvent nourrir un parcours littéraire à l’adresse de la jeunesse», annoncent les organisateurs, qui ont convié plus de 250 artistes et quelque 2.000 auteurs et illustrateurs en conférence ou dédicace.

Des pépites et une grande Ourse

Comme de tradition, le Salon remettra le jour de son ouverture, à savoir le mercredi 27 novembre, ses «Pépites», les trophées des meilleurs livres dans plusieurs catégories : bande dessinée, fiction ados, fictions junior et livre illustré.

En parallèle, un jury de critique littéraires remettra la Pépite d’Or, qui distingue le meilleur livre de l’année. Les fêtes approchant, nous ne saurions que trop recommander de piocher dans la sélection, qui est toujours une mine d’or pour faire le plein de cadeaux à glisser sous le sapin…

@franceinfo vous partage la sélection Pépites 2024 ! Les titres primés seront annoncés à l'ouverture du Salon le mercredi 27 novembre.

Le Salon a par ailleurs décerné au début du mois de novembre sa Grande Ourse à, valeur sûre dont les écrits sont eux aussi à offrir sans hésitation, l’autrice Franco-Américaine Susie Morgenstern, légende vivante de la littérature jeunesse qui a signé plus d’une centaines d’ouvrages. «Ses livres, qui célèbrent le quotidien, l'école, la famille, la sororité et les relations intergénérationnelles, sont imprégnés de sa capacité à s'émerveiller et de sa quête du bonheur, que ce soit à travers les rires, les émotions, ou la beauté des petites choses», a commenté le jury dans un communiqué. Habituée du salon, elle viendra à la rencontre de ses fans grands et petits.





Pour voir la programmation complète du Salon, qui se tiendra du mercredi 27 novembre au lundi 2 décembre, rendez-vous sur le site internet.