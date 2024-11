Miley Cyrus demande le rejet du procès pour violation de droits d'auteur de «Flowers»

Miley Cyrus nie les accusations de plagiat du tube de Bruno Mars et demande le rejet du procès pour violation de droits d'auteur de «Flowers».

Miley Cyrus a répondu aux récentes accusations entourant son tube «Flowers». Comme le rappelle EW, un détenteur d’une partie des droits d'auteur de «When I Was Your Man» de Bruno Mars accuse la chanteuse de l’avoir copiée pour son tube «Flowers» récompensé aux Grammy Awards.

Les avocats de Miley Cyrus ont ce mercredi nié les allégations de violation de droits d'auteur portées par Tempo Music Investments et pointé du doigt le fait que Tempo, ne détenant qu'une partie des droits d'auteur de «When I Was Your Man» (qu’il a acquise en achetant le catalogue du co-auteur de la chanson, Philip Lawrence), «n'a pas qualité pour intenter une action en justice pour violation du droit d'auteur».

La plainte de Tempo affirme qu'«il est indéniable, compte tenu de la combinaison et du nombre de similitudes entre les deux enregistrements, que 'Flowers' n'existerait pas sans 'When I Was Your Man'», soulignant qu'il y est «reproduit de nombreux éléments mélodiques, harmoniques et lyriques» de la chanson de Bruno Mars sortie en 2013.