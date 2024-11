«Gitans - le Musical» : le spectacle événement s'installe à Paris dès le 10 janvier 2025

«Gitans - le Musical», un spectacle haut en couleurs qui célèbre toute la richesse et la générosité de la musique gypsy, sera à découvrir à partir du 10 janvier 2025 au Théâtre Libre, à Paris.

Evénement musical idéal pour commencer avec flamboyance l’année 2025, «Gitans - le Musical», un show qui réunit toutes les générations autour d’une musique universelle - qu’elle soit d’influences rom, tsigane, arabo-andalouse, gypsie…- s’installe à partir du 10 janvier 2025 au Théâtre Libre, à Paris.

Un triangle amoureux

«L’idée directrice est de repartir de la genèse de la comédie musicale en utilisant le thème de ‘Roméo et Juliette’ comme l’ont fait les créateurs de ‘West Side Story’, explique la metteuse en scène, chorégraphe et co-productrice (au côté de Nicolas Fresu), Jeanne Deschaux, qui a notamment mis en scène «Un Violon sur le Toit» au Comédia et au Casino de Paris, spectacle récompensé par deux nominations aux Molières en 2006, mais aussi «Aladin», «La Revanche d’une blonde», «Grease» ou encore «Flashdance».

Le pitch de «Gitans le Musical» dévoile en effet ce qui va se jouer au cœur d’un triangle amoureux : «Tiago, un jeune gitan, se retrouve impliqué dans une bagarre lors d’une sortie avec ses amis pour défendre Nadia, une gadji, contre une bande de voyous. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre. Cependant, Tiago est confronté à un problème majeur : il est censé se marier avec Sara dans une semaine».

«Gitans le Musical» met la communauté gitane à l’honneur à travers 1h55 de spectacle, dont 25 chansons que les amateurs de musiques latines auront le bonheur de retrouver sur un album.

«VEN, VEN, VEN», le premier extrait est à découvrir ci-dessous :

«Gitans, le Musical» sera présenté du 10 janvier 2025 au 6 avril 2025 au Théâtre Libre, 4 boulevard de Strasbourg, Paris 10e.

Toutes les informations pratiques (tarifs, billetterie…) sont à retrouver ici. Pour les billets, compter au minimum 30 euros pour les moins de 26 ans, jusqu’à 69 euros (en carré or).