«C'est évidemment la chose la plus difficile à laquelle j'ai jamais été confronté» : Alec Baldwin se confie sur le film «Rust»

Alec Baldwin ne veut pas voir le montage final de «Rust», mais espère que le film sortira. Revenant sur le drame qui a endeuillé le tournage dans une interview donnée ce lundi, l’acteur et producteur a déclaré : «C'est évidemment la chose la plus difficile à laquelle j'ai jamais été confronté».

Plus de trois ans après la mort par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du western «Rust», Alec Baldwin, qui tenait l’arme au moment de l’accident, s’est exprimé dans un entretien avec le magazine Variety.

«C’est évidemment la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à affronter dans ma vie», a déclaré l’acteur et producteur lors de sa venue au Festival du film de Turin ce lundi, où il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. «Au-delà des victimes elles-mêmes, ce qui me fait le plus mal, c’est ce que cela a fait à ma femme… Nous essayons de nous remettre sur pied, de nous éloigner de ce genre de choses. Parce que le film ne tient pas debout tout seul. Il sera toujours éclipsé par cela», a-t-il ajouté.

La visite d’Alec Baldwin au festival de Turin marque sa première apparition à un festival depuis la tragédie. Le film «Rust», dont le tournage avait finalement repris, a été présenté il y a quelques jours au festival EnergaCamerimage de Toruń, en Pologne, mais l’acteur n’avait pas fait le déplacement.

Il a «renoncé à tous ses honoraires»

Alors qu’une partie de la famille de la victime l’accuse de tirer profit du drame, Alec Baldwin assure que «l’idée selon laquelle quelqu’un aurait profité de la vente et de la distribution du film est totalement fausse». Il a ajouté qu'il lui avait été très douloureux de poursuivre le tournage, mais qu'il l'avait fait dans l'intérêt de l'équipe et du mari d'Halyna Hutchins.

«Afin de terminer le film – et c’est la seule chose que je puisse dire à ce sujet car j’ai une autre affaire civile en cours – nous sommes allés dans le Montana. Tous mes médecins m’ont dit de ne pas y aller – psychiatres, cardiologues. Je veux dire, j’ai été très malade après pendant un certain temps, physiquement épuisé et malade. Mais j’y suis allé. J'ai dit à Joel [Souza, réalisateur de «Rust», blessé lors du tir] : 'Est-ce que tu vas le faire ? Si tu penses que c'est important de le faire, je le ferai. Si c'est la seule façon de régler l'affaire avec le mari [de Hutchins] et la succession, c'est de finir le film, faisons-le.' Nous sommes donc allés dans le Montana. Nous avons terminé… Et j'ai renoncé à mes honoraires. Je leur ai rendu les honoraires dans le budget. J'ai renoncé à tous mes frais. J'ai tout donné à son mari. Il est propriétaire du film. Son mari, je crois, est le seul propriétaire du film, même si je peux me tromper. Tout a été fait dans cet esprit».

«On ne veut jamais que les gens qui ont cru en votre projet soient laissés pour compte. Et j’espère que le film sera vendu, et qu’il [Matt Hutchins, le mari d’Halyna] recevra son argent. Nous avons tous conclu un accord avec lui et nous voulons tous le respecter (...) dès le début de l’accord, nous avons tous dit : 'Nous ne voulons rien ! Vous pouvez tout avoir !' Et nous avons tout donné, littéralement», a-t-il assuré.

«On m’a envoyé un premier montage avant que tout ne devienne un peu plus compliqué. Je n’ai donc pas vu le film. Mais, encore une fois, j’espère que le film sortira, qu’il sortira, qu’il rentabilisera ses investisseurs», a dit Alec Baldwin, toujours dans son entretien avec Variety.

Il a confié qu’il lui est encore trop douloureux de regarder le long-métrage. La mort d'Halyna Hutchins a été une épreuve pour lui mais aussi pour sa famille, a-t-il souligné. «Simplement parce que c’est évidemment la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à affronter dans ma vie. Ma femme a été très, très traumatisée par cela. Elle a beaucoup souffert. Quand vous êtes marié à quelqu’un et que tout allait plutôt bien et que nous avions sept enfants… le sol s’écroule. C’est très effrayant et très dérangeant. Et nous essayons de nous remettre sur pied, de nous éloigner de ce genre de choses (...) Je suis heureux que le film soit terminé (…) Mais pour l’instant, je veux que tout ce qui concerne 'Rust' reste derrière, pour que je puisse aller faire autre chose et être un père pour mes enfants. J’ai 66 ans (…) ces deux dernières années m'ont épuisé. Et j'ai l'obligation (…) de garder le meilleur de nous-mêmes pour nos enfants. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi».

Pour mémoire, suite à la tragédie, l'armurière de la production de «Rust», Hannah Gutierrez-Reed a été condamnée en avril à 18 mois de prison ferme, pour avoir accidentellement chargé le pistolet de l'acteur avec une vraie balle.

Le procès d'Alec Baldwin pour homicide involontaire a quant à lui été annulé à cause d'un vice de procédure, mais l’acteur fait encore face à des poursuites au civil.