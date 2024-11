«J'ai été méprisée publiquement» : Keira Knightley revient sur son expérience dans la saga «Pirates des Caraïbes»

Dans un entretien avec le site britannique «The Times of London», Keira Knightley s’est exprimée sur les sentiments partagés qu’elle éprouve sur sa participation à la saga «Pirates des Caraïbes». Et les critiques reçues à l’époque.

Un sentiment mitigé. Keira Knightley n’avait que 17 ans en 2003 au moment d’incarner le personnage d’Elizabeth dans le premier volet de la saga «Pirates des Caraïbes» aux côtés d’Orlando Bloom et Johnny Depp. Une expérience particulièrement intense qui l’a convaincu, à bientôt 40 ans, de ne plus jamais participer à une franchise cinématographique pour le reste de sa carrière. C’est du moins ce qu’elle a assuré au site britannique «The Times of London».

«C’est une chose assez étonnante d’avoir une expérience qui vous porte et vous brise en même temps», a-t-elle raconté. «On m’a méprisé pour ces films, et pourtant, leur succès a été tel qu’on m’a donné l’opportunité de faire les films qui m’ont valu d’être nominée aux Oscars (pour «Orgueil et Préjugés» et «Imitation Game», ndlr). Ce sont les films les plus populaires que je ne ferais jamais, et ils ont été à la source d’un déchaînement contre moi. Donc ils occupent une place assez confuse dans ma tête», a-t-elle ajoutée.

Humiliation publique

Après avoir tourné dans les trois premiers films, entre 2003 et 2007, Keira Knightley s’est fait la promesse de ne plus jamais tourner dans une franchise aussi colossale. «Les heures de travail sont vertigineuses. Ce sont des années de votre vie, où vous n’avez aucun contrôle sur les lieux de tournage et le contenu», a-t-elle précisée.

La comédienne de 39 ans a également expliqué que la notoriété, et le fait de se retrouver au cœur de discussions sur son apparence physique – notamment les rumeurs d’anorexie dont elle a fait l’objet – ont été des moments pénibles qu’elle a exclu de sa mémoire. Mais qui remontent parfois à la surface.

«Je sais que je n’étais pas anorexique. Je savais ce que je mangeais. Mais comme pour certains traumatismes, je n’en ai aucun souvenir. Il y a eu un effacement total de ma mémoire à ce sujet, mais parfois des souvenirs me reviennent, et je vais avoir une mémoire physique de ce qui n’était rien d’autre qu’une humiliation publique. Cela fait partie de moi aujourd’hui, étant donné à quel point j’étais jeune que cela s’est produit. Je me suis construit autour de ça», a-t-elle confié.

Keira Knightley sera prochainement à l’affiche de la série «Black Doves» avec Ben Whishaw, dont le lancement est prévu le 5 décembre prochain sur Netflix.