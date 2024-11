Lana Del Rey annonce la sortie prochaine de son nouvel album

Lana Del Rey a annoncé la sortie prochaine de son nouvel album, intitulé «The Right Person Will Stay».

La chanteuse américaine Lana Del Rey a ce lundi officialisé la date de sortie de son nouveau disque, «The Right Person Will Stay».

Celui qui sera son dixième album sortira le 21 mai 2025, soit deux ans après la sortie du précédent, «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd». «Je suis tellement reconnaissante que mes 13 titres aient été réunis grâce au magnifique travail entre Luke, Jack, Zach et Drew Erickson, entre autres», a-t-elle écrit dans un message sur les réseaux sociaux en mentionnant ses collaborateurs ses collaborateurs fréquents Jack Antonoff, Luke Laird, Drew Erickson. J’ai hâte que vous puissiez entendre quelques chansons à venir», a-t-elle ajouté.

En janvier dernier, elle avait dévoilé un court extrait de «Henry, Come On», et annoncé la sortie d'un autre album 100% country, intitulé «Lasso» pour septembre.

Lana Del Rey a aussi fait savoir qu'elle sera en tournée au Royaume-Uni et en Irlande en 2025. Elle se produira aussi au festival américain Stagecoach, le 25 avril.