Pourquoi le roi et la reine d'Angleterre ne vont-ils plus recevoir de visites à Buckingham Palace ces trois prochaines années ?

La visite de l'émir du Qatar en décembre prochain sera la dernière avant une période de plus de trois ans à Buckingham Palace. De même, Charles III et la reine Camilla devront séjourner temporairement à Clarence House.

Buckingham Palace va faire peau neuve. Le célèbre lieu de résidence de la royauté subira d'importants travaux qui forceront le couple royal à déménager, le temps que la majeure partie de ceux-ci ne soient réalisés. Les visites officielles ne seront également plus possibles.

En tout, le chantier, qui n'est pas visible de l'extérieur mais ne concerne que l'intérieur de l'édifice, durera dix ans. Durant les trois premières années, jusqu'à mi-2027, Charles et Camilla ne pourront plus y habiter et ne seront pas en mesure de recevoir des visites officielles. Quelques salles resteront cependant disponibles à des visites de moins grandes envergures.

En 2025, les réceptions seront relocalisées au St James' Palace ou au château de Windsor, tandis que le couple vivra à Clarence House. Les travaux, qui dureront dix ans au total, vont représenter un coût d'environ 440 millions d'euros.

«Le palais du peuple»

L'objectif derrière ces travaux est de remplacer plus de 305 km de câbles et 40.000 lattes de parquet. Le roi Charles veut en effet rendre le lieu accessible au public aussi rapidement que possible, et ces travaux sont des conditions à l'ouverture du lieu à une affluence extérieure. Une fois le chantier terminé, Charles III veut y effectuer des «fêtes dans les jardins, des visites et des nocturnes l'été», comme le rapporte le Daily Mail.

Les jardins feront également l'objet de rénovations, où de nombreux cerisiers et bouleaux ont été retirés pour favoriser la lumière naturelle et encourager une croissance régénérative d'autres plantes.