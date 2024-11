Rod Stewart est la première tête d'affiche du Glastonbury festival

La star britannique Rod Stewart sera la tête d’affiche du très prisé créneau du dimanche après-midi du festival de Glastonbury, ont annoncé les organisateurs. Il s’agit du premier nom de l’édition 2025 dévoilé.

Une légende sur scène. Le festival de Glastonbury, qui se tiendra du 25 au 29 juin prochain au Royaume-Uni, a annoncé ce mardi la venue de la star du rock et de la pop, Rod Stewart. L’artiste de 79 ans se produira le dimanche 29 à «l’heure du thé», ont noté les organisateurs dans une publication partagée sur le réseau X, dévoilant par la même occasion le premier nom de son édition 2025.

We're excited to announce that Sir @RodStewart will play the Sunday teatime legend slot at Glastonbury 2025. pic.twitter.com/RP1kWuUZeU — Glastonbury Festival (@glastonbury) November 26, 2024

«Après toutes ces années, je suis fier, prêt et plus que capable de monter à nouveau sur scène pour faire plaisir et titiller mes amis à Glastonbury en juin», a de son côté posté sur X Rod Stewart, qui célèbrera ses 80 ans en janvier prochain.

Il s’agira de la seconde participation de la star à Glastonbury, après avoir déjà été la tête d’affiche du plus grand festival britannique en 2002. La présence de Rod Stewart, l'un des artistes a avoir vendu le plus de disques au monde, fera date, alors qu'il a annoncé la semaine dernière sur Instagram son intention d’arrêter «les tournées mondiales» en 2025 sans pour autant prendre sa retraite, assurant : «je suis en forme, j'ai une tête pleine de cheveux, et je peux courir le 100 m en dix-huit secondes à l'âge joyeux de 79 ans».

De son côté, le Glastonbury festival affiche déjà complet. Le 17 novembre dernier, alors même que la programmation était encore inconnue, la billetterie du festival a été prise d’assaut. Tous les billets se sont vendus en moins de 40 minutes.

Outre Rod Stewart, dont la présence est désormais assurée, plusieurs autres noms ont déjà circulé sans confirmation. Parmi eux : Eminem, Olivia Rodrigo, Stevie Wonder ou encore Charli XCX.