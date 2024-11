«Vaiana 2» : on a vu le Disney le plus attendu de cette fin d'année et voici ce qu’on en a pensé

La suite tant attendue de «Vaiana, la légende du bout du monde» débarque dans les salles de cinéma ce mercredi, et plonge à nouveau les petits comme les grands sur l’île de Motunui, où l’océan et la nature ne font qu’un avec ses habitants.

Si le premier Vaiana, sorti en 2016, est devenu le film le plus visionné sur Disney+ depuis la création de la plate-forme, les fans de cet univers seront bien au rendez-vous pour les nouvelles aventures de la jeune polynésienne et du demi-dieu Maui.

Après avoir restitué le cœur de Te Fiti et défié le démon Te Kā, Vaiana s’apprête à vivre un périple jusqu’aux eaux dangereuses du Pacifique, accompagnée par un équipage aussi attachant qu’improbable. Entre doutes et actes de bravoure, la fille du chef Tui s’apprête à accomplir un destin plus grand qu’elle. Mais à quel prix ?

Le récit initiatique d’une aventurière

Au fil de leurs créations, les studios Disney travaillent de plus en plus la complexité émotionnelle de leurs personnages. Vaiana, jeune femme positive et intrépide, ne recule devant aucun obstacle et vient même à la rescousse d’un demi-dieu orphelin de ses pouvoirs dans le premier film. Les réalisateurs de la suite, Jason Hand, Dana Ledoux Miller et David G. Derrick Jr., lui ont concocté une aventure cette fois-ci plus ardue, la mettant ainsi face à de nombreux doutes.

La nature, la famille et le respect des cultures restent les piliers de ce deuxième volet, mais la notion d’identité vient prendre le pas sur l’ensemble de l’histoire. Sommes-nous à la hauteur de la mission qui nous est confiée ? Vaiana 2 interroge sur la place de chaque individu dans une société et l’importance d’aider son prochain. Un récit conduit par un humour bien amené qui avait déjà tant fonctionné dans le long-métrage de 2016. Le tout, sublimé par une esthétique maîtrisée permettant une immersion totale au sein de l'océan Pacifique et de ses îles.

Le pari réussi des musiques

Pour cette suite virevoltante, de nouveaux compositeurs ont embarqué à bord. Et deux d’entre eux se conjuguent au féminin tout en marquant l’histoire de Disney. Les Américaines Abigail Barlow et Emily Bear, âgées de 26 ans et 23 ans, ont été chargées d’écrire plusieurs chansons de la bande originale.

Il s’agit du premier duo féminin et des plus jeunes à composer pour un film Disney. Si ces dernières ont conservé le genre musical du premier, elles ont également puisé dans leurs propres inspirations pour écrire leurs chansons. Si le premier opus vous a déclenché une envie de danser et de chanter, cette suite saura répondre à vos attentes.

Vaiana 2 se réinvente tout en conservant son humour, ses décors à couper le souffle, ses personnages secondaires attachants et ses chansons particulièrement rythmées. Ce long-métrage pourrait être une ode aux navigateurs, aux preneurs de risque, à la famille et à la puissance de la force intérieure.