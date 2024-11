The Weeknd bat un nouveau record sur Spotify

L'auteur-compositeur-interprète canadien The Weeknd a franchi une étape historique, avec 21 chansons de son catalogue dépassant désormais la barre du milliard d'écoutes sur Spotify.

Abel Tesfaye, alias The Weeknd, consolide sa position de géant du streaming. L'auteur-compositeur-interprète canadien vient en effet de franchir une nouvelle étape impressionnante dans sa carrière comme le rapporte TMZ. 21 de ses chansons dépassent chacune désormais le milliard de streams, un record absolu.

Avec cet exploit, porté par ses tubes à succès dont «Blinding Lights», «Save Your Tears» et «The Hills», The Weeknd consolide sa place de leader sur Spotify, continuant de dominer le classement des chansons les plus écoutées de tous les temps sur la plate-forme.

«Lost In The Fire» a été le dernier morceau en date à atteindre le cap du milliard d'écoutes. Il s'agit de la deuxième collaboration de The Weekend avec Gesaffelstein à atteindre ce score sur la plate-forme.

The Weeknd a de quoi se réjouir en ce moment, d’autant qu’il a récemment été nommé dans plusieurs catégories aux Billboard Music Awards (dont la cérémonie aura lieu le 12 décembre), notamment celle de meilleur artiste Billboard Global 200, de meilleur artiste Billboard Global (hors États-Unis), de meilleur artiste R&B et de meilleur artiste masculin R&B.