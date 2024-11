L'actrice Charlize Theron va confier son compte Instagram à une jeune femme séropositive pour la journée mondiale de lutte contre le Sida

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida qui se tiendra dimanche 1er décembre, l’actrice sud-africaine Charlize Theron confiera son compte Instagram à une jeune femme née séropositive.

Donner la parole. «Je transmets mon Instagram à une incroyable jeune militante, Nomonde Ngema, qui partagera son histoire inspirante», a fait savoir l’actrice Charlize Theron dans un communiqué de UNAIDS, l'organisation de l'ONU chargée de la lutte contre le sida.

Née séropositive au VIH, la jeune militante sud-africaine, prendra ainsi en charge dimanche 1er décembre le compte Instagram de l'actrice oscarisée lors de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, a de son côté annoncé les Nations unies jeudi.

La jeune femme de 21 ans dont l’objectif est de lutter contre les préjugés et les stigmatisations autour du VIH, s'emploiera sur le compte Instagram de l'actrice suivi par 7,2 millions d’abonnés à mettre en exergue les expériences directes des jeunes vivant avec le VIH, ajoute le communiqué.

Mettre un terme à la stigmatisation

Avec cette initiative, l’actrice Charlize Theron, entend bien faire tomber le préjugés autour de la maladie. «Mettre fin au Sida est (un objectif) atteignable», a estimé l’actrice, messagère de la paix de l'ONU et très investie dans la lutte contre le VIH mais «seulement si nous démantelons complètement les modèles néfastes de stigmatisation et de discrimination à travers des lois, des politiques et des pratiques qui protègent les personnes vivant avec le VIH».

Cette annonce coïncide avec la publication cette semaine d'un rapport de l'UNAIDS montrant que le respect des droits de l'homme est essentiel pour mettre fin à la pandémie de Sida.

«Lorsque les filles n'ont pas accès à l'éducation, lorsque la violence sexiste reste impunie, lorsque des personnes peuvent être arrêtées pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles aiment, lorsqu'une visite dans un service de santé est dangereuse en raison de la communauté à laquelle elles appartiennent, il en résulte que les gens ne peuvent pas accéder aux services de lutte contre le VIH qui sont essentiels pour sauver leur vie et mettre fin à la pandémie de Sida», a déclaré a de son côté Winnie Byanyima, directrice exécutive de UNAIDS dans ce communiqué.

L'année dernière, 1,3 million de personnes dans le monde ont nouvellement contracté le VIH. Sur les près de 40 millions de personnes vivant avec le VIH, 9,3 millions n'ont toujours pas accès à un traitement salvateur», rappelle par ailleurs ce rapport.