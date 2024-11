«Un miraculeux travail d'adaptation» : Christopher Nolan fait l’éloge de «Dune 2» et de son réalisateur Denis Villeneuve

Le réalisateur Christopher Nolan a fait l’éloge de «Dune : Deuxième Partie» et du travail de Denis Villeneuve pour adapter le roman de Frank Herbert.

Christopher Nolan est fan de «Dune : Deuxième Partie». Le réalisateur, oscarisé pour «Oppenheimer», a récemment dit tout le bien qu’il pensait de «Dune 2», réalisé et adapté par Denis Villeneuve, d’après le roman culte de science-fiction de Frank Herbert, avec Timothée Chalamet et Zendaya dans les rôles-titres. Christopher Nolan considère cette adaptation comme «miraculeuse».

«J'ai regardé la deuxième partie et je pense que c'est un travail d'adaptation miraculeux, qui prend cette deuxième partie et en fait une conclusion incroyable de l'histoire», a déclaré Nolan, à l’occasion d’un récent débat organisé avec Denis Villeneuve après une projection de «Dune : Deuxième Partie».

Selon Christopher Nolan, le travail d’adaptation de Denis Villeneuve repousse même les limites du livre. «La plupart des adaptations sont un processus de condensation et de simplification. En regardant les deux films, en particulier le second, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un acte d'exploration un peu plus poussé, d'une plongée dans les complications et d'une acceptation de celles-ci et de la construction du monde au-delà même de ce qui se trouve dans le livre», poursuit-il cité par Variety.

Cette pluie de louanges intervient alors même que Denis Villeneuve tente de décrocher avec «Dune : Deuxième Partie» une nomination pour l’Oscar du meilleur réalisateur, alors que la cérémonie doit se tenir en mars prochain. L'annonce des nominations aura lieu le 17 janvier prochain.

Pour rappel, en 2021, l’Académie n’avait pas retenu le nom du cinéaste québécois Denis Villeneuve pour concourir dans la catégorie du meilleur réalisateur pour «Dune». Le film avait toutefois concouru dans dix catégories, décrochant six Oscars (montage, décors, effets visuels, photographie, musique et son) mais s’était incliné dans les catégories meilleur film et meilleur scénario adapté.

En octobre dernier, Denis Villeneuve a de son côté déclaré qu'il était en train d'écrire le scénario du troisième volet de «Dune».