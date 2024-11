Neuilly-sur-Seine : les prestigieux concerts de Noël gratuits font leur retour chaque week-end avant les fêtes

Comme chaque année, la mairie de Neuilly-sur-Seine propose gratuitement, chaque week-end avant les fêtes, de prestigieux concerts de Noël. Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, place au répertoire classique et baroque pour les deux premiers rendez-vous.

Le sapin, le calendrier de l'avent et... Les concerts de Noël de Neuilly-sur-Seine. Comme chaque année à l'approche des fêtes, la mairie de la commune francilienne perpétue la désormais tradition d'offrir gratuitement à tous les publics un concert de prestige les samedis et dimanches avant le week-end de Noël. Les entrées sont en accès libre et sans réservation, les premiers arrivés seront donc les mieux lotis.

samedi 30 novembre : Au fil du Danube en famille

Pour le premier rendez-vous de cette édition 2024, les mélomanes ont rendez-vous pour une croisière le long du fleuve Danube, qui a su inspirer nombre d'artistes, les musiciens en tête. Il s'agira d'une croisière en famille, puisque c'est le trio Pascal qui officiera sur la scène du Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Le pianiste Denis Pascal et ses jeunes fils Aurélien, nouvelle figure du violoncelle en France, et Alexandre, au violon, constituent ce trio où les affinités sont évidentes.

Deux frères à la carrière déjà bien remplie sur les plus grandes scènes de concert, et dont le père est reconnu dans le monde entier pour ses interprétations riches d'une grande rigueur éthique et historique. Ils devraient faire merveille dans le répertoire proposé pour le concert de samedi, à savoir le Trio pour piano et cordes n°4 op. 90 «Dumky» d'Antonin Dvorák, et le Trio pour piano et cordes n° 2 op. 100 de Franz Schubert. Une oeuvre qui figure d'ailleurs sur le premier enregistrement du trio Pascal, sorti en 2021. «Un concert de musique de chambre est une gageure. Un vrai dialogue avec un partenaire musical sur la scène tient du miracle et celui-ci illumine intensément le public», explique Denis Pascal dans la note d'intention du concert. Nul doute que les étincelles devraient jaillir durant cette soirée inaugurale.

«Nostalgie le long du Danube», concert du trio Pascal, samedi 30 novembre, 16h, Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, Neuilly-sur-Seine.

Dimanche 1er décembre : «Mi Libertad», l'Espagne profane et sacré

Le Poème Harmonique, c'est tout simplement l'un des plus grands ensembles de musique ancienne, depuis sa formation, en 1998, par Vincent Dumestre. Moyen-âge, Renaissance, Baroque, Classique... Chaque oeuvre, quelque soit son époque, devient un bijou une fois interprétée par cette formation, dont les plus de cinquante disques sont régulièrement salués par le public comme par la critique. Il va sans dire que le concert proposé ce dimanche à 16h, dans l'enceinte de l'église Saint-Jean-Baptiste, est incontournable. Et pour célébrer l'entrée dans le mois des fêtes, Vincent Dumestre emmène les spectateurs vers une contrée dont il maîtrise le répertoire à la perfection, l'Espagne.

Avec ce programme «Mi Libertad», il propose une série d'airs célèbres des XVIe et XVIIe siècle, ceux qui ont vu la culture ibérique se développer dans le monde entier, jusqu'aux Amériques, continent qui a hérité de la tradition musicale des missionnaires religieux dès le XVIe. «Comme la peinture et la littérature, l’Espagne du Siècle d’or doit beaucoup à la musique, qui joue un rôle important dans le rayonnement culturel qu’elle connaît alors», explique ainsi le chef d'orchestre, ajoutant qu'«aussi savantes soient-elles, ces musiques doivent une grande partie de leur charme au fait qu’elles ont toujours gardé le contact avec les musiques populaires, dont elles empruntent les thèmes, les mélodies et la liberté d’inspiration».

Mêlant aussi bien les airs profanes que le répertoire sacré, le programme met à l'honneur les voix d'hommes, qui toutes composeront les choeurs lors du concert. De quoi vibrer à l'unisson, porté par des airs à la beauté intemporelle.

«Mi Libertad», concert du Poème Harmonique, dir. Vincent Dumestre, dimanche 1er décembre, 16h, église Saint-Jean-Baptiste, Neuilly-sur-Seine.