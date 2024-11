Noël 2024 : d'où vient le calendrier de l'avent ?

Le calendrier de l'avent est l'un des nombreux éléments de la période de Noël permettant de profiter au mieux des fêtes de fin d'année. Cette habitude devenue commune est à l'origine une initiative religieuse. Explications.

Qu'il comporte des friandises ou des chocolats, le calendrier de l'avent est l'un des «must» les plus appréciés de Noël, pour les petits comme pour les grands. Au fil des années, il a beaucoup évolué.

Tout est dans le nom. Le calendrier de l'avent vient du latin «Avent», qui signifie «arrivée» ou encore «venue». Depuis toujours, son objectif est de préparer la célébration de la venue de Jésus-Christ parmi les hommes. Il s'agit donc d'un temps d'attente, avant Noël, qui constitue l'une des dates annuelles les plus importantes pour la religion chrétienne.

Aux origines du calendrier de l'avent

Les historiens s'accordent à dire que la première fête de l'Avent remonte au cinquième siècle. A cette date, il s'agissait de jeûne, de prière et de réflexions chrétiennes organisées les quatre semaines avant Noël. Un siècle plus tard, cette période se concrétise en France par le Carème de Saint-Martin, qui vise à jeûner et s'abstenir cinq semaines précédant le 25 décembre.

L'avent moderne continue donc de respecter cette temporalité (approximative) en durant quatre semaines avant la date fatidique du 25 décembre. Il débute le 1er décembre et se termine la veille de Noël, le 24 décembre.

Au 19ème siècle, la tradition évolue et on remarque qu'en Allemagne, chaque jour de cette période est l'occasion de distribuer une image pieuse (notamment aux enfants). En 1908, cette tradition se forge avec l'édition d'un calendrier, composé de petits dessins liés à un support cartonné. Il s'agit de l'oeuvre de Gerhard Lang, un éditeur de livres médicaux munichois.

Quelques années plus tard, en 1920, on trouve les premiers calendriers comportant des petites fenêtres à ouvrir chaque jour du mois de décembre jusqu'au 24. Dans les années 1920, une multitude de calendriers différents voient le jour et progressivement, les versions laïques prennent le pas sur les versions religieuses.

Le chocolat entre en scène

C'est en 1958 que les petits cadeaux gustatifs agrémentent les calendriers. Mais il faut attendre les années 1980 avant que ceux-ci ne conquièrent le sol français, au moment où l'industrie du chocolat est particulièrement en vogue sur le vieux continent. C'est la période où le calendrier de l'avent est définitivement adopté par les non-croyants.

Depuis les années 2010, de nombreuses déclinaisons de ces produits sont proposées pour orner les calendriers. On retrouve ainsi des fenêtres laissant place à des boissons alcoolisées, du thé, du café, du fromage, du parfum, etc. Tous les moyens sont bons pour s'armer de patience et fêter Noël comme il se doit.