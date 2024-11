Avengers : Doctor Doom est-il plus fort que Thanos ? Voici ce que nous apprennent les comics

Une rumeur annonce la possibilité de voir Robert Downey Jr. affronter une nouvelle fois le Thanos incarné par Josh Brolin, cette fois dans le rôle de Doctor Doom dans «Avengers : Secret Wars». Et voici ce que les comics nous apprennent sur cet affrontement.

Un face-à-face titanesque. La révélation de Robert Downey Jr. dans le costume de Doctor Doom en juillet dernier a rapidement alimenté les rumeurs concernant un possible affrontement entre le nouveau super-vilain de Marvel et Thanos, le redoutable «Titan Fou» incarné par Josh Brolin dans «Infinity War» et «Endgame» notamment. La raison est simple : dans le comic «Secret Wars» publié en 2015, Doctor Doom et Thanos se retrouvent opposés l’un à l’autre dans un combat absolument sanglant.

Techniquement considéré comme un Éternel selon son arbre généalogique, Thanos est quasiment invincible en combat régulier. Sa force pure alliée à ses armes surpuissantes – comme le sabre qu’il utilise contre Captain America dans «Endgame» – sont largement suffisantes pour dominer Doctor Doom, et ce malgré les pouvoirs incroyables de ce dernier s'est procuré, notamment avec son armure presque indestructible qui le protège des blessures physiques, de toutes tentatives de contrôle de l’esprit, de distorsion de la réalité, ou de manipulation de la matière. Elle lui procure également une force et une résistance surhumaine, et lui offre une capacité de manipulation de l’énergie et de lévitation.

Un Thanos héroïque

Dans le comic «Secret Wars» - qui est le nom du prochain Avengers réalisé par les frères Russo attendu en salle le 5 mai 2027 – Doctor Doom parvient à s’emparer du pouvoir d’aliens appelés les Beyonders, pour créer une nouvelle réalité à partir des résidus des différentes réalités détruites par l'écroulement du Multiverse (organisé par les Beyonders via les Molecule Men, mais cela est une autre histoire) appelée Battleworld. C’est dans ce nouvel univers que Doctor Doom va devenir un être doté d’une puissance dépassant l’imagination, et vénéré comme une divinité.

Sans révéler les détails de l’intrigue du comic, Doctor Doom y est opposé à une version de Thanos d’une autre réalité – héroïque cette fois, puisqu'il tente, avec d'autres, de s'opposer à son pouvoir totalitaire absolu – dans un combat où ce dernier va subir une sanglante défaite, Doom parvenant à arracher sa colonne vertébrale d’un seul geste, malgré le fait que ce dernier porte le gant d’infinité.

Pour le moment, aucun détail concernant l’éventuelle présence de Thanos dans le film «Avengers : Secret Wars» n’a été confirmée, Josh Brolin se contentant d'expliquer qu’il répondrait présent si jamais les frères Russo faisaient appel à lui. Une chose est toutefois certaine, si le long métrage tente de rester le plus fidèle possible au comic dont il s’inspire, les fans des productions Marvel doivent se préparer à découvrir des scènes ultra-spectaculaires qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.