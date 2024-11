«Leurs Enfants après Eux» : adapté du sublime roman de Nicolas Mathieu, que vaut le film qui sort ce mercredi en salle ?

Il a valu à l'acteur Paul Kircher de consolider son statut de nouvelle star à suivre, avec un prix au Festival de Venise. Le film «Leurs Enfants après Eux» sort ce 4 décembre. Voici ce qu'on en pense.

Une fresque mélancolique. Basé sur le magnifique roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018, «Leurs Enfants après Eux» raconte l’histoire «d'adolescents et d'une génération qui grandissent avec un désir brûlant de participer au monde et sont mis de côté», avait déclaré Paul Kircher, acteur de 22 ans révélé dans «Le Lycéen» et «Le Règne Animal», en recevant le Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir à la dernière Mostra de Venise pour son rôle dans le film.

Comme le livre, à qui il reste magiquement fidèle tant le défi de porter à l'écran la prose ciselée de Nicolas Mathieu était de taille, le long-métrage, qui sort au cinéma ce mercredi, suit plus précisément, sur quelques années, la destinée d’ados d'une ville de Lorraine sinistrée par l’extinction des hauts-fourneaux. Une ville brisée par le chômage dont les parents noient leur désillusion dans l’alcool. Tous les jeunes rêvent d’en partir mais la plupart semblent condamnés à cette malédiction d’une existence tristement semblable à celle de la génération précédente.

La crème des sorties de l'année

Paul Kircher joue Anthony, un fils d'ouvrier qui a un jour le coup de foudre pour Steph (magnétique Angelina Woreth), la fille d'un notable. Pour avoir la chance de la revoir, Anthony pique un soir la vieille moto de son père, un alcoolo raciste à la main leste qui tuerait s’il savait le deux-roues, dernier vestige de sa jeunesse, sorti du garage. Quand la Yamaha disparaît, Anthony sait que son père va entrer dans une colère noire…

Avec «Leurs Enfants après Eux», les réalisateurs, les frères jumeaux Zoran et Ludovic Boukherma, 32 ans, quittent le registre de la comédie horrifique avec une surprenante aisance (on leur doit «Teddy» sorti en 2020, et «L’année du Requin» sorti en 2022). Leur caméra au plus proche des corps, quelques audaces plastiques mais surtout un réalisme qui fait littéralement revivre les années 1990, le tout sur une bande originale dont les tubes et remix de tubes vont réveiller les souvenirs de jeunesse ancrés au plus profond de toute une génération, ils parviennent, évidemment avec le concours d'un parfait casting, à retranscrire l'intensité dévorante qui habitaient les personnages de Nicolas Mathieu, ces jeunes à fleur de peau, chahutés par les hormones, l’amour, et la rage de vivre. D’une justesse bouleversante, leur long-métrage enchaîne les moments de grâce et prend aux tripes et à la gorge.

Produit par le même binôme (Alain Attal et Hugo Sélignac) que «L’Amour Ouf» - film avec lequel il partage les thèmes de l’adolescence, la passion, la violence et le déterminisme social sans compter Gilles Lellouche (qui joue ici avec une intensité bouleversante le père du personnage de Paul Kircher) - on ne peut que souhaiter à «Leurs Enfants après Eux» le même succès.

Outre Paul Kircher et Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier (en mère usée mais pas résignée) et Sayyid El Alami (excellent comme il l'était déjà dans «Oussekine») achèvent d’en faire l’un des plus beaux films de 2024.