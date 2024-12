«Pif Gadget» : le mythique magazine pour la jeunesse fait le plein de nouveautés avant Noël

Après avoir marqué des générations, Pif Gadget est de retour en librairie à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec un numéro riche en innovations et en surprises, qui séduiront petits et grands.

«Pif Gadget» revient en kiosque avec des nouveautés à la pelle à l'approche de Noël. Fidèle à son esprit novateur, le célèbre magazine propose ainsi pour la première fois un «gadget phygital», soit un jeu vidéo éducatif et interactif invitant les lecteurs à découvrir les secrets d'un coup franc imparable.

Le défi ? Marquer 3 coups francs sur 5 essais, tout en répondant à une question scientifique. En bonus, les joueurs pourront également imprimer leur gadget en 3D, perpétuant ainsi la tradition des objets surprises qui accompagnent chaque numéro.

Cette édition spéciale s'inscrit également dans une démarche écologique avec le lancement d'un défi de plogging , une pratique alliant jogging et ramassage de déchets plastiques. En prime, les participants auront l'opportunité de remporter des cadeaux en ligne.

Autre nouveauté, Pif et Hercule explorent l'univers du manga, a vec «OPIFO». Sous le crayon de Michaël Bettinelli, les célèbres personnages se lancent dans des aventures captivantes en adoptant les codes de bande dessinée japonaise et en conservant leur esprit comique et espiègle.

La mémoire de José Cabrero Arnal ravivée

Pour les amateurs de récits historiques, le magazine propose enfin une bande dessinée unique intitulée «Les Aventures de Pif : Itinéraire d'un chien rouge», écrite et illustrée par Rich.

Cet album, entre biographie et fiction, retrace la vie de José Cabrero Arnal, le créateur de Pif. Dans un clin d'œil, le personnage lui-même incarne son créateur.

Le numéro 16 de Pif Gadget est disponible chez les marchands de journaux et sur le site internet du magazine.