«La construction de la masculinité» : Daniel Craig confie sa «plus grande réserve» à propos de son rôle de James Bond

Daniel Craig avait d'énormes réserves quant à son rôle de James Bond en raison de la «construction de la masculinité».

L'acteur Daniel Craig affirme que sa plus grande réserve concernant le fait de jouer James Bond a été «la construction de la masculinité». Elle était même l'une de ses «plus grandes réserves» quant à son interprétation de l'agent secret du MI6 dans cinq films de la franchise, a-t-il déclaré au New Yorker lors d’une récente séance de questions-réponses organisée pour la promotion du film «Queer» de Luca Guadagnino.

A propos du personnage de 007 qu’il a incarné dans «Casino Royale» en 2006, «Quantum of Solace» en 2008, «Skyfall» en 2012, «Spectre» en 2015 et «No Time to Die» en 2021, il a déclaré : «C’était souvent très risible, mais on ne peut pas s’en moquer et s’attendre à ce que ça marche. Il faut y croire».

Précisant que «ce n’est «pas son travail de juger», car «c’est la pire chose que vous puissiez faire en tant qu’acteur, de commencer à juger le personnage que vous incarnez», il a confié être beaucoup plus intéressé par ses personnages les plus récents à l’instar de «Queer».

«Ce qui compte, c’est la façon dont les garçons sont élevés»

«Je veux dire, la vulnérabilité des êtres humains m’intéresse toujours», a-t-il poursuivi, en reliant le concept «artificiel» de masculinité à l’avatar de l’écrivain William S. Burroughs qu’il incarne dans «Queer». «Nous sommes tous vulnérables. Peu importe qui vous êtes. Peu importe à quel point vous êtes dur, tout le monde est vulnérable. Mais ce qui compte, c’est la façon dont les garçons sont élevés, la façon dont les hommes sont censés se comporter, la façon dont quelqu’un comme Burroughs était censé se comporter.»

Il a ajouté : «[James Bond] représente presque vingt ans de ma vie. Quand je l'ai accepté, j'étais une personne. Je suis maintenant une personne complètement différente. Je ne fais pas ce film en réponse à cela. Je ne suis pas si petit que ça. Mais je n'aurais pas pu faire ce film quand je faisais Bond. Je me serais dit : ‘Pourquoi ? Qu'essaies-tu de prouver ?’».

L'action du film «Queer», qui est sorti aux Etats-Unis ce 27 novembre et n’a pas encore de date en France, se déroule dans les années 1950 à Mexico et est basée sur la nouvelle du même nom de Burroughs. Le film suit Lee (Craig), un expatrié américain qui mène une vie solitaire dans la quarantaine dans une petite communauté ouvrière et universitaire jusqu’à l'arrivée d'Eugene Allerton (Drew Starkey), un jeune étudiant, qu’il va devoir courtiser.