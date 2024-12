Lettre de Noël de Kate Middleton : faut-il s'attendre à une réconciliation entre le prince Harry et son frère William ?

Depuis plusieurs années, le prince Harry et le prince William sont en conflit. Une situation qui impacte l'ensemble de la famille royale. Une lettre publiée par Kate Middleton pourrait toutefois annoncer un futur meilleur pour les deux frères.

Une lettre pleine d'humanité. Kate Middleton a publié un long message sur les réseaux sociaux pour célébrer la période des fêtes en ce mois de décembre. Et certains y voient une main tendue au prince Harry.

Depuis leur brouille en 2019, les princes Harry et William ne cessent de faire parler d'eux outre-Manche. Les spécialistes de la famille royale scrutent leur comportement et ne manquent pas une occasion pour évoquer leur relation. Dernier élément en date permettant d'imaginer une évolution entre eux : une lettre publiée par Kate Middleton. En amont de l'événement de Noël appelé «Together at Christmas», que la princesse de Galles organise le 6 décembre prochain, celle-ci a partagé un message sur les réseaux sociaux.

NEW: The Princess of Wales says that "love is the greatest gift we can receive" in a letter to everyone attending her carol service next week.



"Love is the light that can shine bright, even in our darkest times.... we must all shine for each other" pic.twitter.com/xiqP0No3ap

— Kate Mansey (@KateMansey) November 30, 2024