Noël 2024 : les beaux livres à offrir en cadeau cette année

Cette année encore, les éditeurs ont sorti le grand jeu avec de nombreuses propositions de choix au rayon Beaux Livres. Voici nos préférés.

gÉNÉRATION Amstrad CPC

Difficile de passer à côté de Génération Amstrad CPC, un ouvrage imposant consacré à la gamme d'ordinateurs sortie à partir du milieu années 1980. Pour l'occasion, le journaliste spécialisé Patrick Hellio (déjà auteur d'une superbe histoire du Point'n click en 2021) n'a pas boudé son plaisir et nous embarque pour un voyage total. Machines, jeux phares, anecdotes, pubs de l'époque, accessoires officiels ou non... Rien n'est laissé de côté et pour les 40 ans de l'Amstrad, l'hommage est à la hauteur du mythe, avec de très nombreuses photos qui rappelleront des souvenirs émus à beaucoup.

Génération Amstrad CPC, de Patrick Hélliot, Éd. Pix'n Love, 49,90 €

Fashion Eye Iceland

La collection d'albums photo Fashion Eye, développée par Louis Vuitton, s'enrichit de trois nouvelles destinations en cette fin d'année, avec le Mexique, l'Ecosse et l'Islande, signé Jackie Nickerson. C'est ce dernier volume que nous présentons avec plaisir ici, tant la fabuleuse île volcanique semble encore et toujours un terrain de jeu idéal pour l'œil du photographe. La portraitiste américaine, qui a déjà parcouru le monde en long et en large, a ici donné libre court à son talent pour tenter de dresser un panorama à la hauteur, monumentale, de ce lieu étrange, ponctué de cratères, déserts de lave ou cascades.

Fashion Eye Iceland, éd. Louis Vuitton, 55 €

Le Splendid par le Splendid

«Le Splendid», ou comment une bande de potes de lycées a fait un hold-up incroyable sur la comédie française. Dans «Le Splendid par le Splendid», qui sort aux éditions Le Cherche-midi, les membres les plus éminents de la troupe font un retour d'expérience passionnant sur leur collaboration lancée au mitan des années 1970 et devenue phénomène de société. Pour la première fois, les voici réunis pour raconter leur(s) histoire(s) en nous ouvrant en grand leurs albums de famille. Le temps a filé, et le décès tout récent de Michel Blanc nous le rappelle tristement, mais les répliques culte et les fous rires restent.

Le Splendid par le Splendid, éd. Le cherche-Midi, 26,50 €

Hi-fi : Une histoire du design audio haut de gamme

Le design est partout, et le Hi-Fi de pointe ne déroge pas à la règle. Depuis les années 1950, le amateurs avertis vénèrent certains objets, dont certains ont désormais leur place dans un musée. Platines vinyles ou CD, magnétophones à bande, amplificateurs à tubes… le livre Hi-fi réunit en ses pages le meilleur de l’équipement audio d’exception, avec, ce qui ne gâche rien, de magnifiques photos. D’Ampex à Marantz en passant par Bang & Olufsen, Braun, ou Zellaton, tout y est ou presque, ce qui ne manquera pas d'intéresser les audiophiles expérimentés comme la génération émergente. De l'analogique au tout numérique, la boucle est bouclée.

Hi-Fi : une histoire du design haut de gamme, éd. Phaidon, 69,95 €

Gâteaux trompe-l'œil

Les amateurs du «Meilleur pâtissier», sur M6 sont déjà conquis. Le livre Gâteaux trompe-l'œil, signé par le duo incontournable Emily/Thibaut, héros de la saison 12, ne trompe pas sur la marchandise, avec un véritable manuel pour donner vie à de succulentes créations. Kiwi, Clémentine, Citron … tout le verger y passe. Et grâce aux croquis proposés et nombreux pas à pas, à vous les lauriers.

Gâteaux trompe-l'œil, d'Emily Misson et Thibaut Lefils, éd. Larousse, 25,95 €

Napoléon, dans l'intimité d'un règne

Impérial et ludique. Ce livre splendide, consacré au destin fascinant du petit caporal corse devenu empereur, ne lésine pas sur les belles illustrations et les fac-similés pour nous plonger à la croisée du XVIIIe et du XIXe siècle. Le récit est captivant de bout en bout, et couvre toute la période allant de la naissance de Bonaparte à Ajaccio en 1769 à sa mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821, avec force anecdotes et détails. Car derrière le mythe politique et le roman national, il y a une incroyable personnalité, «Bigger than life» oserait-on presque.

Napoléon, dans l'intimité d'un règne, éd. Larousse, 39,95 €

Un homme une montre

La Patek Philippe de Nas, l'Omega Speedmaster de l’astronaute Wally Schirra, la Rolex de Sir Edmund Hillary... L'univers des montres fascine autant le commun des mortels que les personnalités les plus illustres. Et cette fascination ne se limite pas à la lecture d'une fiche technique, aussi longue soit-elle. Dans le livre «Un homme, une montre», le spécialiste Matt Hranek a interviewé 20 personnalités pour leur demander d'ouvrir la boîte à souvenirs et leur soutirer quelques confidences autour de leur garde-temps favori. Au total, 76 montres exceptionnelles sont chroniquées, avec de très belles photos.

Un homme, une montre, éd. EPA, 35,90 €

Nirvana

La révolution Nirvana a pris fin abruptement il y a 30 ans avec la mort tragique de Kurt Cobain. Les fans sont resté KO debouts, mais depuis, la légende n'a cessé de grandir. Ce beau livre paru aux éditions Glénat retrace le parcours météorique de la bande de Seattle, composée de Kurt, Krist Novoselic et Dave Grohl. Une odyssée artistique quasiment sans équivalent, bouclée en trois albums studio seulement : Bleach, Nevermind et In Utero, sortis entre 1989 et 1993. Richement illustré, le livre fait parfaitement le lien entre le style musical de Nirvana, ses thématiques favorites et le mal-être sans fond de son leader charismatique, face à la société qui l'entoure.

Nirvana, le groupe, les albums, la musique, éd. Glénat, 45 €

Coffret Débarquement de Normandie et de Provence

Pour les 80 ans du Débarquement, c'est l'éditeur Glénat qui mène les opérations Overlord et Dragoon en librairie. Plusieurs titres sont en effet disponibles en cette fin d'année, et on apprécie particulièrement le coffret réunissant les deux volumes de la collection «La Seconde Guerre mondiale en couleur», l'un dédié au D-Day et à la bataille de Normandie et l'autre au débarquement de Provence. D'autant plus que les deux livres sont splendidement illustrés et bourrés de détails passionnants qui nous plonge au cœur d'un des événements majeurs du XXe siècle.

Coffret Débarquement 1944, éd. Glénat, 79,95 €

Bienvenue chez Les Simpson

36 saisons, 768 épisodes, des mèmes comme s'il en pleuvait… Les Simpson sont certainement la famille dysfonctionnelle la plus célèbre au monde, loin devant les Kardashian. La série d'animation de tous les records, créée par Matt Groening, doit avant tout son succès à son humour corrosif et à sa capacité sans cesse renouvelée à mettre en abyme la société d'hier et d'aujourd'hui. Des caractéristiques que vous allez pouvoir décrypter en profondeur grâce au travail de Thomas Pillon, auteur du livre «Bienvenue chez les Simpson». Que vous soyez fin connaisseur ou simple amateur, il nous ouvre grand les portes d'un univers riche et beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire.

Bienvenue chez Les Simpson, de Thomas Pillon, Third Editions, édition First print à 34,90 € et édition classique à 29,90 €

Multiverse, tout l'art d'Aleksi Briclot

Son trait est omniprésent dans la pop culture. Chez Marvel, Ubisoft, ou encore Capcom et dans les cartes Magic, l'Illustrateur français Aleksi Briclot a rapidement tissé sa toile. L'édition, par Huginn & Muninn, de cette très belle monographie baptisée Multiverse n'est donc que justice, et elle permet de saisir toute la richesse de la palette artistique du cofondateur des studios de jeu vidéo Dontnod. On apprécie également les anecdotes et souvenirs partagés par Aleksi pour la première fois, qui revient avec plaisir sur vingt ans de création et d'aventures graphiques.

Multiverse, tout l'art d'Aleksi Briclot, éd. 39,95 €

L'art et la création de Arcane

A sa sortie, en 2021, Arcane et son style visuel révolutionnaire ont mis tout le monde d'accord, au point de devenir la première série Netflix à remporter un Emmy Award. Alors que la deuxième saison vient de débarquer, l’artbook officiel «L'art et la création de Arcane» est la passerelle idéale pour comprendre comment la collaboration de l'éditeur Riot Games et du studio français Fortiche a pu aboutir à un résultat aussi enivrant. Processus créatif, analyse du style visuel et des techniques d’animations… tous les aspects sont abordés avec l'intervention de ceux qui œuvraient en coulisses. Du grand art.

L'art et la création de Arcane, éd. Mana Books, 39,90 €

Top Craft : aux origines du studio Ghibli

Ghibli avant Ghibli ? Le studio Top Craft, fondé en 1972 par Toru Hara, a été le berceau des géants Hayao Miyazaki et Isao Takahata, au point de produire Nausicaä de la vallée du vent, en 1984. Mais l'aventure n'a pas duré beaucoup plus longtemps, puisque le studio a fait faillite en 1986 et les animateurs ont continué leur parcours ailleurs. C'est cette histoire relativement courte et ses méandres que raconte le livre «Top Craft» de Maroin Eluasti, paru aux éditions Ynnis.

Au fil de dossiers et d'entretiens passionnants, l'auteur plonge pour nous dans des archives poussiéreuses pour dégoter de nombreux trésors et secrets de fabrication (esquisses, notes, photos d'époque…). Le résultat est un incroyable récit, à hauteur d'hommes, de quelques années qui ont changé le visage de l'animation au Japon.

Top Craft : aux origines du studio Ghibli, de Maroin Eluasti, éd. Ynnis, 35 €