Réouverture de Notre-Dame : les inscriptions pour visiter la cathédrale ouvrent dès ce mardi

A partir du 8 décembre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, incendiée en avril 2019, ouvrira ses portes au public. Les visiteurs pourront s'inscrire pour un créneau horaire dès ce mardi 3 décembre.

La date pour réserver sa visite gratuite est enfin connue. Le diocèse a annoncé ce lundi que les visiteurs pourront s'inscrire pour réserver un créneau horaire dès ce mardi 3 décembre. Les premières visites de la cathédrale auront lieu dimanche 8 décembre à 17h30.

Si l'accès à la cathédrale restera gratuit, un système de réservation en ligne sera disponible dès ce mardi sur le site officiel du monument, ou via l'application mobile de Notre-Dame de Paris. Un ticket numérique sera ensuite adressé par e-mail dès la réservation effectuée. L'accès sera toujours possible sans réservation, «mais avec un risque d'attente plus long» explique le site internet du lieu de culte.

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre, jour marqué par le retour de la Sainte Couronne d'épines, l'accueil des visiteurs se déroulera entre 15h30 et 22h. Samedi 14 et dimanche 15 décembre, Notre-Dame de Paris ouvrira ses portes à 15h30 et les fermera à 20h.

Une cérémonie d'ouverture en grande pompe

Jeudi 7 décembre,

la cathédrale Notre-Dame de Paris va célébrer sa réouverture, cinq ans après le terrible incendie qui l’a décimée. La soirée organisée en grande pompe, avec notamment la présence de plusieurs têtes d'affiche –

Clara Luciani, Vianney ou encore Garou – devrait lancer une nouvelle ère pour le célèbre monument.

Les cinq années de travaux intensifs entrepris depuis avril 2019 devraient permettre d'accueillir du public dès le vendredi 8 décembre, pour une «octave de réouverture» d'une semaine. Des messes – à 10h30 et aux alentours de 18h – y seront célébrées pour rassembler les fidèles parisiens, orphelins de leur cathédrale, mais aussi les nombreux visiteurs.

Passée cette semaine de retrouvailles, Notre-Dame de Paris devrait retrouver sa vie normale, avec une ouverture entre 7h45 et 19h. Les groupes de pèlerins devront attendre le 1er février 2025 pour pouvoir s'y rendre, et les groupes culturels le 9 juin 2025.