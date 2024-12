La cage aux folles : Laurent Lafitte sera la tête d’affiche de la comédie musicale au Châtelet l'an prochain

Plus de quarante ans après la création à Broadway de la comédie musicale «La cage aux folles», d’après l’œuvre de Jean Poiret, une nouvelle production en français signée Olivier Py investira le théâtre du Châtelet, en décembre 2025, avec Laurent Laffitte dans le rôle-titre de Zaza.

Laurent Lafitte va se glisser dans le costume de Zaza. L’acteur de 51 ans endossera au théâtre du Châtelet fin 2025 le rôle principal de la comédie musicale «La cage aux folles», plus de quarante ans après sa création à Broadway, d’après la pièce de théâtre devenue culte de Jean Poiret.

Créé en 1983 par le compositeur et parolier américain Jerry Herman sur un livret d’Harvey Fierstein, le musical devenu sous leur houlette une «ode à la diversité», va en effet faire l’objet d’une nouvelle production en français, a ainsi annoncé le théâtre lundi 2 décembre.

Traduite par Olivier Py, qui signera également la mise en scène, l'adaptation de ce musical, lauréat de plusieurs Tony Awards en 2005, sera programmée du 5 décembre 2025 au 10 janvier 2026.

Laurent Lafitte renoue avec la comédie musicale

Ce n’est pas la première fois que Laurent Lafitte jouera dans une comédie musicale. En 2010, l’acteur avait déjà poussé la chansonnette sur scène au côté de Kad Merad dans un autre classique de Broadway, «Rendez-vous», qu’il avait lui-même coadapté. Cette fois il endossera donc le personnage de Zaza di Napoli, vedette de cabaret, incarnée pour la première fois sur scène dès 1973 par Michel Serrault.

Pour rappel, la pièce de Jean Poiret «La cage aux folles» a vu le jour le 1 février 1973. Jean Poiret et Michel Serrault y campaient un couple homosexuel : Georges, à la tête du cabaret de travestis «La cage aux folles» et Albin, alias Zaza di Napoli, vedette des lieux et personnage exubérant et ultra maniéré à la ville. Mais alors que le fils de Georges, Laurent, né d’une précédente union, vient leur annoncer son prochain mariage, le couple va devoir rencontrer le père de la future épouse : un député conservateur.

La pièce au ton résolument comique, donnant à voir une image caricaturale de l'homosexualité, a connu un succès retentissant et a d'ailleurs marqué un véritable tournant dans l'évolution des mœurs. Jouée plus de 2000 fois entre 1973 et 1980, elle a été adaptée au cinéma en 1978, valant à Michel Serrault un César pour son rôle de Zaza.

Un musical engagé

C'est un musical tourné vers le cabaret - genre que maîtrise à la perfection le metteur en scène Olivier Py, ex-directeur du théâtre de l'Odéon et du festival d'Avignon - mais aussi un spectacle engagé, mettant notamment l'accent sur la question de l'homoparentalité, qui attend cette fois les spectateurs.

«Loin d’être enfermée dans les clichés véhiculés par le théâtre ou par le cinéma, la nouvelle production en français de La Cage aux folles, traduite et mise en scène par Olivier Py, réinscrit l’œuvre dans son contexte : le cabaret», a souligné le théâtre du Châtelet dans un communiqué.

«À la scène, Zaza chante et danse mais à la ville, l’artiste pose la question de l’homoparentalité et déclare l’amour inconditionnel du parent pour l’enfant, par-delà les assignations de genre», poursuit le théâtre. «C’est cette dimension qu’explore Olivier Py, à l’heure où la question des droits LGBTQI+ est remise en cause, partout dans le monde, par les mouvements d’extrême droite», conclut le théâtre du Châtelet, pour qui la comédie musicale de Jerry Herman et Harvey Fierstein, reste «une œuvre éminemment politique», quatre décennies après sa création.