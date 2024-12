Noël 2024 : les 5 films à regarder en famille pendant les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour partager un bon film en famille, bien au chaud devant la télévision. Voici une sélection de 5 films à voir ou à revoir pour que la magie opère à nouveau.

La Reine des neiges – Disney+

En 2013, «La Reine des neiges» faisait résonner à nos oreilles la chanson «Libérée, délivrée» avec, en toile de fond, les aventures d’Anna et Elsa. Cette dernière décide de prendre la fuite après avoir plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel. Avant que sa sœur ne vienne la sortir de sa solitude. Une histoire qui n’a pas pris une ride, et qui sent bon la période de Noël avec ses paysages enneigés.

Véritable carton au box-office, un deuxième volet avait vu le jour en 2019 pour devenir le film d’animation le plus rentable de l’histoire (il a été récemment détrôné par Vice-Versa 2). Un troisième film est actuellement en développement, avec les retours d’Idina Menzel et Kristen Bell dans les rôles principaux dans la version originale. Josh Gad et Jonathan Groff devraient reprendre les personnages d’Olaf et Kristoff.

Hôtel Transylvanie – CANAL+

Réalisé par Genndy Tartakovsky, «Hôtel Transylvanie» est une pépite d’humour sur les galères familiales du comte Dracula qui se retrouve au bord du désespoir quand sa fille unique, Mavis, tombe amoureuse de Johnny, un aventurier de passage en Transylvanie. Traumatisé par la mort de son épouse Martha par une foule en colère quand Mavis n’était qu’un bébé, Dracula va tout tenter pour les séparer.

Sorti en 2012, «Hôtel Transylvanie» a connu un tel succès que trois suites ont vu le jour les neuf années suivantes. La version originale peut compter sur un casting à couper le souffle, avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, David Spade ou encore Steve Buscemi. Dans la version française, on notera les présences d’Alex Goude et Virginie Efira.

L’étrange Noël de Monsieur Jack – Disney+

Un grand classique de la période des fêtes, «L’étrange Noël de Monsieur Jack» de Tim Burton est un bijou cinématographique mêlant fantastique et comédie musicale. On y découvre le projet fou de Jack Skellington, le «roi des citrouilles» qui organise comme chaque année les célébrations d’Halloween. Jusqu’au jour où il découvre l’existence du Père Noël et de la fête qui va avec.

Impossible de rester insensible devant ce film sorti en 1993 qui n’a pas pris une ride. Tout s’y enchaîne avec une fluidité étonnante, avec ses chansons entêtantes en phase avec les célébrations de Noël. Une aventure unique dont on ne se lasse jamais.

Les Mitchell contre les machines – Netflix

Sorti en 2021, en pleine période Covid, «Les Mitchell contre les machines» est une merveille d’humour qui plante son décors dans le monde moderne. Les téléspectateurs y font connaissance avec Katie Mitchell, une jeune fille passionnée de cinéma qui rêve d’intégrer l’école de ses rêves. Quand son père décide de l’y conduire, c’est toute la famille qui embarque dans un road-trip qui prend une tournure inattendue quand un programme informatique prend le pouvoir.

Premier long métrage de Michael Rianda, «Les Mitchell contre les machines» est un film d’animation truffé d’humour où les dialogues et les gags s’enchaînent à un rythme effréné. La critique sociale d’un monde dépendant des nouvelles technologies et des téléphones connectés est absolument savoureuse.

Santa et Cie – Netflix

En 2017, Alain Chabat signait le scénario et la réalisation de «Santa & Cie», une comédie de Noël bien française dans laquelle il incarne Santa Klaus. Ce dernier est bien embêté le jour où ses 92.000 lutins contractent une étrange maladie. Seule de la vitamine C est capable de les soigner. Il décide de se rendre d’urgence à Paris pour trouver le médicament. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Pas besoin de présenter Alain Chabat, dont le sens de l’humour fait des merveilles dans tous les projets qu’il mène. «Santa & Cie» ne fait pas exception, avec une histoire qui a de quoi ravir petits et grands en cette période hivernale. Audrey Tautou, Pio Marmaï, Bruno Sanches et Golshifteh Farahani complètent le casting.