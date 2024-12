Star Wars : Denis Villeneuve révèle le moment où il s'est désintéressé de la saga de George Lucas

Lors de son passage dans le podcast The Town du site américain The Ringer, Denis Villeneuve a affirmé avoir été profondément déçu par la saga Star Wars dès la conclusion de la première trilogie.

Une déception intersidérale. Denis Villeneuve était un fan assidu de Star Wars après la sortie des deux premiers films en 1977 et 1980. Dans un entretien avec le journaliste Matthew Belloni au micro du podcast The Town du site américain The Ringer, le réalisateur de «Dune» révèle avoir regardé «L’Empire contre-attaque» un nombre incalculable de fois quand il était enfant, fasciné par cette conclusion qui voit Luke Skywalker défait par Dark Vador et Han Solo cryogénisé.

Denis Villeneuve révèle toutefois que «Le Retour du Jedi», sorti en 1983, a eu pour effet de tuer sa passion pour l’œuvre de George Lucas en raison de certains éléments contenus dans le film – notamment la présence des Ewoks – qui ont donné une dimension enfantine à l’histoire, perdant ainsi son intérêt pour l’adolescent qu’il était.

«Tout est parti en vrille en 1983. J’avais 15 ans. Avec mon meilleur ami, nous voulions prendre un taxi pour Los Angeles pour parler à George Lucas. Nous étions tellement en colère. Encore aujourd’hui, les Ewoks… c’était devenue une comédie pour enfant, pas pour nous. J’ai trouvé que Star Wars s’enfermait dans sa propre mythologie, de manière très dogmatique. C’est devenu comme une recette immuable, sans possibilité de suprises. Donc non, je ne rêve pas de faire Star Wars, honnêtement. Tout cela est beaucoup trop codifié», a-t-il expliqué.

Le réalisateur a profité de ce sujet de conversation pour déclarer n’avoir aucune envie de participer à une nouvelle saga cinématographique après «Dune» qu’il souhaite conclure avec un troisième et dernier film. Avant de passer à autre chose. «Honnêtement, dans une vie, si vous faites une trilogie – comme je suis potentiellement en train de faire – cela suffit. Après cela, j’aimerais revenir à des contenus originaux ou à l’adaptation de livres que j’apprécie», précise-t-il.