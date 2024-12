Will Smith en concert pour la première fois en France cet été

L’acteur Hollywoodien Will Smith, également rappeur, se produira en concert cet été en France au théâtre Antique d’Orange. Une grande première.

Du jamais vu. Pour la première fois de sa carrière, Will Smith, 56 ans, s’apprête à donner un concert dans l’Hexagone.

L’acteur, également rappeur, se produira dans l’enceinte du théâtre Antique d’Orange (Vaucluse), le 31 juillet à l’occasion du Positiv festival, ont annoncé ses organisateurs ce mardi 3 décembre.

Ce concert événement marquera le grand retour de la star Hollywoodienne après avoir passé deux décennies loin de la scène musicale, a par ailleurs souligné le festival dans un communiqué.

Un retour à la musique qui titillait l’acteur. Déjà en avril dernier, Will Smith s’était offert une apparition surprise au festival Coachella en rejoignant le prince du reggaeton J.Balvin sur scène pour y interpréter son tube «Men in Black», qui n'est autre que la bande originale du film éponyme.

Fin juin, Will Smith a récidivé. Le quinquagénaire est monté cette fois sur la scène des BET Awards pour dévoiler son nouveau single «You can make it», près de 20 ans après la sortie de son dernier album, «Lost and Found».

Quatre Grammy Awards à son actif

Pour rappel, Will Smith a débuté sa carrière dans la musique. Figurant parmi les pionniers du rap, l'acteur oscarisé a signé plusieurs albums à succès avant de tourner dans la série culte «Le prince de Bel-Air», dans les années 1990.

Dès 1989, il avait décroché avec son acolyte DJ Jazzy Jeff son premier Grammy Award dans la catégorie Meilleure Performance Rap, avec leur titre «Parents Just Don't Understand». Le duo avait réitéré l’exploit deux ans plus tard avec leur chanson «Summertime».

Au fil de sa carrière, Will Smith a décroché deux autres Grammys en solo cette fois pour ses titres «Men In black» et «Gettin' Jiggy Wit It».

La billetterie pour assister à la performance de Will Smith cet été est d'ores et déjà ouverte.