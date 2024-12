Noël 2024 : les beaux livres à offrir aux fous de sport

Rien de tel qu'un beau livre pour faire plaisir à un passionné de sport. Voici les plus belles réalisations de la saison.

100 spots d'escalade à couper le souffle

Notre planète est riche en sites d'exception pour les grimpeurs. Le livre «100 spots d'escalade à couper le souffle» vous emmène à la découverte de ces lieux inspirants, des blocs de Fontainebleau jusqu'aux plus belles falaises du Var, en passant par la Suisse, l’Allemagne ou encore les Caraïbes. Il y a des défis à relever pour les grimpeurs de tous les niveaux et tous les types d’escalade sont représentés, grâce au très beau travail du duo Yann Corby/Isabelle Bihr.

100 spots d'escalade à couper le souffle, de Yann Corby et Isabelle Bihr, éd. Larousse, 25 €

GOATS : le meilleur (et le pire) de la NBA EN 130 TOPS

256 pages, 130 tops ainsi que 1187 justifications/anecdotes/tacles gratuits balayant toute l'histoire de la NBA. Le livre Goats, uniquement disponible sur le site de Basketsession, annonce fièrement la couleur. A l'intérieur, on trouve un condensé d'infos sérieuses et, évidemment, de mauvaise foi assumée.Très drôle, il vous permettra aussi de briller en soirée. Qui est le Goat (le roi) de la passe aveugle ? Qui a porté la plus belle moustache en NBA ? Gilbert Arenas est-il le joueur le plus débile que l’on ait vu sur un terrain ? Avec ce livre, une chose est certaine, vous deviendrez le Goat des connaisseurs NBA.

Goats : le meilleur (et le pire) de la NBA en 130 tops, éd. Reverse, 24,90 €

Livre d'or 2024 des Jeux

Quelques mois à peine après des JO historiques, ce livre d'or permet de revivre l'événement de l'intérieur. Cérémonie d'ouverture inédite, stades remplis à ras bord, pluie de médailles et de records… Retrouvez au fil des 160 pages les plus grands moments des compétitions grâce à plus de 200 photographies et de contenus exclusifs tirés du journal L’Équipe.

Livre d'or 2024 des Jeux, de Mickaël Caron, éd. Solar/L'équipe, 24,90 €

Poing à la ligne, K.-O. 1er round

Lorsque l’on parle de MMA en France, on cite désormais en premier Cédric Doumbé. Multiple champion de kickboxing au GLORY, l'athlète a décidé de se lancer dans le sport de combat qui fait fureur. Dans ce livre, le Franco-camerounais de 32 ans, également connu pour son trashtalking dévastateur, se raconte. De son arrivée en France à 8 ans à la découverte des sports de combats, il ouvre son cœur et livre les secrets qui ont jalonné sa carrière. Et il en profite aussi pour régler quelques comptes avec certains de ses détracteurs.

Poing à la ligne, K.-O. 1er round, par Cedric Doumbé, éd. Marabout, 17,90 €

L'équipe de France de basket (selon Trashtalk)

Avant Tony Parker, Céline Dumerc et Victor Wembanyama, ils ont été des centaines à porter fièrement - avec plus ou moins de succès - le maillot de l'équipe de France de basket. L’équipe experte du site Trashtalk s'est penchée sur la question pour cette fin d'année et publie son analyse dans «L’Equipe de France de basket (selon Trashtalk)» aux éditions Marabout. En 250 pages, vous en apprendrez un maximum sur la riche histoire de nos Bleu(e)s, depuis les années 20, avec une belle sélection de photo vintage.

L'équipe de France de basket (selon Trashtalk), éd. Marabout, 39,90 €

Jean Le Cam : Mes Vendée Globe

Alors que le Vendée Globe bat actuellement son plein, embarquons avec Jean Le Cam, qui a déjà participé avant celui-ci à cinq éditions de la célèbre course au large. En vingt années épiques, le skipper raconte dans ce livre ses aventures, ses galères et l'évolution de la course au fil du temps. Il y salue en connaisseur les exploits des premiers vainqueurs (Titouan Lamazou, Alain Gautier, Christophe Auguin et ses compagnons de route de Port-la-Forêt, Michel Desjoyeaux et Vincent Riou) et raconte avec talent les chassés-croisés d’Armel Le Cléac’h, Alex Thomson ou encore François Gabart.

Jean Le Cam, Mes Vendée Globe, éd. Solar, 32 €

Blessures et traumatismes en escalade

L'apprentissage de l'escalade se fait malheureusement trop souvent dans la douleur. Pour vous apprendre à limiter la casse et à mieux connaître vos limites, la kiné et ostéopathe Aurélie Dutertre livre ses conseils dans un livre particulièrement bien conçu. Forte de vingt ans d’expérience, la spécialiste accompagne ses trucs et astuces de schémas clairs et de photos qui se révéleront très utiles pour prévenir les traumas, se renforcer et guérir plus rapidement.

Blessures et traumatismes en escalade, d'Aurélie Dutertre, éd. Glénat, 25,95 €

Tour de France - Les coulisses de la grande boucle

Ce livre offre aux fans de la Grande boucle l’envers du décor d’une organisation qui mobilise chaque année des milliers de personnes et des dizaines de corps de métier : équipes d’organisation et cyclistes, services de sécurité et médicaux, médias… Une immersion inédite dans le cœur battant du Tour de France, course suivie par 17,6 millions de téléspectateurs.

Tour de France - Les coulisses de la grande boucle, par Jean-Luc Gatellier, éd. Marabout, 59 €

Bad Boys et Girls du tennis

Imaginez un classement des joueurs les plus ingérables de l'histoire du tennis. Fort logiquement, John McEnroe serait incontestablement le numéro 1. Mais le Français Benoît Paire figurerait très probablement dans le top 10. Du côté des femmes, Martina Hingis n'est pas en reste. Ce livre, baptisé «Bad girls et boys du tennis», est l’occasion de se remémorer les plus incroyables coups de sang survenus sur les courts de la planète.

Bad girls et boys du tennis, de François Thomazeau éd. Solar, 24,90 €

Tokyo Fight

Alors que les sports de combat cartonnent en ce moment, il faut savoir qu’au milieu des années 1990, un jeune boxeur normand faisait déjà parler de lui très loin de nos frontières, au Japon. Au sein du K-1, la nouvelle ligue de kick-boxing qui rassemblait alors les meilleurs poids lourds de la planète, Jérôme Le Banner faisait sensation. Il ne le savait pas encore mais il allait devenir en quelques années l’un des plus grands combattants de tous les temps. Dans ce récit autobiographique, «Géronimo» raconte son enfance solitaire au sein d’une famille modeste, son tempérament hypersensible, le mystère de sa vocation ainsi que la violence purificatrice des combats. Mais aussi les folles nuits dans Tokyo, ses virées avec les yakuzas ou l’envers de la société japonaise…

Tokyo Fight, de Jérôme Le Banner, avec Karim Ben Ismaïl, éd. Arènes, 20 €

LES PLUS BEAUX TERRAINS DE GOLF VUS DU CIEL

Du vert partout. Avec l’imagerie de Google Earth, le livre «Les plus grands parcours de golf du monde vus du ciel» prend de la hauteur pour offrir un guide aérien inédit des 34 parcours de golf les plus célèbres du monde.

Avec un guide trou par trou, des flashbacks historiques sur les événements les plus mythiques qui s’y sont déroulés au fil des plus grandes compétitions, ce livre est parfait tous les fans et joueurs de golf.

Les plus beaux terrains de Golf vus du ciel, par Alex Narey, éd. Marabout, 35 €