«Il sera tout à fait crédible dans mon rôle» : Bob Dylan donne son avis sur Timothée Chalamet en amont de la sortie d’«Un parfait inconnu»

Bob Dylan, 83 ans, a fait l’éloge de Timothée Chalamet, qui endosse le rôle du chanteur de légende dans «Un parfait Inconnu», en salle en janvier prochain.

Bob Dylan confiant. Alors que Timothée Chalamet interprètera à l’écran le chanteur de légende dans «Un parfait Inconnu», Bob Dylan, 83 ans a fait l’éloge de l’acteur de 28 ans. Dans une publication sur le réseau X partagée, mercredi 4 décembre, il a estimé que Timothée Chalamet serait tout à fait «crédible» dan son rôle.

«Il y a un film sur moi qui sort bientôt, intitulé "A Complete Unknown" (quel titre !)», a ainsi noté le chanteur avant d’évoquer celui qui se glissera dans son costume à l’écran. «Timothée Chalamet tient le rôle principal».

Et visiblement Bob Dylan est fan de l’interprète de «Dune» et de «Wonka». «Timmy est un acteur brillant, donc je suis sûr qu'il sera tout à fait crédible dans mon rôle. Ou dans celui d'une version plus jeune de moi. Ou dans celui d'une autre version de moi», a souligné l’artiste lauréat du prix Nobel de la paix en 2016.

There’s a movie about me opening soon called A Complete Unknown (what a title!). Timothee Chalamet is starring in the lead role. Timmy’s a brilliant actor so I’m sure he’s going to be completely believable as me. Or a younger me. Or some other me. The film’s taken from Elijah…

— Bob Dylan (@bobdylan) December 4, 2024