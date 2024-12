Neuilly-sur-Seine : Hervé Niquet et son Concert Spirituel invitent le divin Mozart pour leur concert gratuit de Noël

Les prestigieux concerts de Nöel proposés gratuitement tous les week-ends de décembre par la mairie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) sont de retour ce dimanche 8 décembre. Avec comme invité de marque l'indémodable Mozart, dont Hervé Niquet et son ensemble, le Concert Spirituel, feront sonner les ravissantes Messes brèves.

D'un concert de gala à un autre. Comme une habitude, la mairie de Neuilly-sur-Seine invite un nouvel ensemble reconnu dans le monde entier à venir se produire, gratuitement, devant un public chanceux, pour sa série de concerts de Noël.

Et pour ce dimanche 8 décembre - tous les regards seront tournés la veille vers les cérémonies liées à la réouverture de Notre-Dame de Paris - c'est au tour du Concert Spirituel, ensemble créé en 1987 par l'éclectique et fantasque Hervé Niquet, de prendre place dans l'église Saint-Pierre.

La formation, spécialisée dans l'interprétation de la musique sacrée, principalement française, n'en finit plus de redonner vie à des oeuvres la plupart du temps oubliées ou injustement méconnues, pour les restituer de façon inattendue, souvent virevoltante et toujours pertinente.

Et en guise de célébrations de ce mois de fêtes, ces fidèles de l'opéra baroque de Versailles ou du Théâtre des Champs-Élysées proposeront aux spectateurs les Messes brèves de l'incontournable Mozart (1756-1791).

«La brièveté de ces messes salzbourgeoises, due à un officiant, le prince-archevêque Colloredo, préférant la rapidité des offices à la pompe lourde et sans fin des grandes messes, nous permet d’en jouer deux dans la même soirée. Y adjoindre prélude, graduel, offertoire et motet de communion fut un jeu d’enfant et une gourmandise de chercheur en piochant dans les ouvrages des frères Haydn, Michael et Joseph. Aucun de nos auteurs ne tire la couverture à lui, tous trois étant concentrés à servir de leur mieux et avec tout leur art le service divin ! Quelques minutes de bonheur grâce à un évêque pressé, c’est le paradis, non ?», présente ainsi dans sa note d'intention le chef Hervé Niquet, dont la légèreté de ton se retrouve avec bonheur dans sa musique.

Sonates d'église, messes brèves, concerto pour orgue... L'art de l'élévation en musique propre à Mozart est tout entier compris dans ces oeuvres, savamment entrecoupées de celles composées par une autre famille qui a fait les belles heures des mélomanes autrichiens, les Haydn.

Un programme réalisé sur mesure pour les célébrations de fin d'année, qui saura faire écho à la résurrection, quelques kilomètres plus loin, de Notre-Dame de Paris.

Mozart à Salzbourg, Le Concert Spirituel, dir. Hervé Niquet, dimanche 8 décembre, 16h, Église Saint-Pierre, Neuilly-sur-Seine.