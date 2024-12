Noël 2024 : qui est Saint Nicolas, le grand-père du Père Noël ?

Saint Nicolas, le saint patron des écoliers, récompense chaque année les enfants sages le 6 décembre en apportant des cadeaux et des friandises. Le Père Noël a pris sa succession.

Le 6 décembre, on fête la Saint-Nicolas. Le personnage emblématique fait partie des traditions de Noël, fêté chaleureusement dans l'est de la France et en orient. Selon la légende, il apporte aux enfants sages les cadeaux et les confiseries, à l'image du fameux Père Noël.

Saint Nicolas était un homme d’une extrême richesse ayant hérité jeune de ses parents décédés. Il aurait fait le don de tous ses biens aux pauvres. L’histoire raconte qu’il se déplace sur son âne pour se rendre dans chaque maison où se trouvent des enfants. Sa mission est de récompenser tous ceux qui ont été sages.

Saint Nicolas, bien aimé des enfants

Selon la légende, il aurait jeté des sacs remplis d’or par la fenêtre d’une famille très pauvre, payant ainsi la dot de trois fillettes afin qu’elles puissent se marier. Un des sacs aurait atterri sur la cheminée, c’est pourquoi les enfants y accrochent encore des chaussettes la veille de Noël, espérant être récompensés de leur bonne tenue.

Le 6 décembre est devenu le jour officiel de la Saint-Nicolas, célébrant sa mort. Les marins auraient transporté l’histoire de cette figure chrétienne à travers la mer Méditerranée et l’océan Pacifique, propageant ainsi la légende.

Saint Nicolas est représenté aux côtés d’un homme peu sympathique : le Père Fouettard. La légende raconte que le méchant bonhomme emporte avec lui les enfants qui ne sont pas sages dans un sac avant que Saint-Nicolas ne passe.

De saint Nicolas au père Noël

Appelé Sint herr Nikolaas, puis Sinterklaas, le héros est devenu finalement Santa Claus aux États-Unis et a fait son arrivée en France pendant la Première Guerre mondiale sous le nom de Père Noël. L’image que nous avons du bonhomme a été progressivement conçue par les illustrateurs américains.

La figure du Père Noël, comme nous l'imaginons aujourd'hui, a été officiellement acquise après que la marque Coca-Cola en est fait l'emblème de sa publicité en 1931. La firme américaine a habillé Santa Claus dans les mêmes tons que ses boissons : rouge et blanc. Un personnage qui a fini par se distinguer de Saint-Nicolas, représenté en vert.

Avec le temps, les familles chrétiennes ont jugé bon que cette fête des enfants soit plus rapprochée de celle de l'enfant Jésus. Santa Claus ne fait donc plus sa tournée le 6 décembre, mais la nuit du 24 décembre.