Réouverture de Notre-Dame de Paris : voici les 5 plus belles cathédrales de France

En France, on compte 154 cathédrales. La plus connue d'entre elles, Notre-Dame de Paris, retrouve toute sa splendeur après son terrible incendie du 15 avril 2019. L'occasion de remettre en lumière les plus beaux joyaux du patrimoine religieux français.

Longtemps, les constructions religieuses ont été le symbole de la science architecturale en France. Leur grandeur, leur magnificence et leur importance font qu'elles restent, encore aujourd'hui, des lieux incontournables des différentes villes où elles ont été édifiées. Voici 5 des plus belles cathédrales du pays.

notre-dame d'amiens

Au centre de la façade, on retrouve le portail du Jugement dernier. © Pixabay

Il s'agit de la plus grande cathédrale de France en terme de volume (200.000 mètres cube), représentant deux fois Notre-Dame de Paris. C'est également la huitième cathédrale la plus haute du monde avec ses 42,3 mètres de haut. De style gothique classique, elle a été construite en 1220 (terminée définitivement en 1402). Au fil du temps, elle a perdu ses vitraux d'origine mais elle peut toujours compter sur ses sculptures de l'époque pour sublimer sa façade occidentale. Depuis 1981, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et a été classée monument historique de France (1862).

Notre-dame de strasbourg

Pour avoir l'une des plus belles vues de la cathédrale strasbourgeoise, rendez-vous rue Mercière. © Pixabay

La deuxième cathédrale la plus visitée de France, derrière Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Strasbourg jouit d'une riche histoire : fondée dès le 11ème siècle, en 1015, déjà sur les vestiges d'une cathédrale précédente, elle est élevée en 1220. Au fil du temps, elle voit son apparence changer : en 1388, l'espace entre les deux tours est comblé. Pendant plus de deux cents ans (1647-1874), la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg était le plus haut monument du monde avec ses 142 mètres de hauteur. Elle est particulièrement connue pour deux aspects : son coloris, rosé, qui n'est pas homogène (utilisation de grès rouge, roses et jaunes) et son horloge astronomique, considérée comme la première de l'histoire, qui est un véritable chef d'œuvre de la Renaissance.

saint-pierre de beauvais

Saint-Pierre de Beauvais continue de détenir un record : son chœur gothique est considéré comme le plus haut du monde (48 mètres). © Pixabay

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais date également du 13ème siècle. Sa construction démarre en 1225 et a pour objectif d'en faire la plus grande cathédrale gothique de France, devant Amiens. Elle domine la ville picarde du haut de ses 153 mètres (record de hauteur entre 1569 et 1573) mais subit des dommages importants au 13ème et 16ème siècles, qui la laissent encore aujourd'hui inachevée.

basilique saint-denis

Au fil des années, les rois ont développé le trésor de la basilique, considéré comme le plus riche d'Occident avec celui de Saint-Marc de Venise. © Ludovic MARIN / AFP

La Basilique Saint-Denis occupe une place importante dans l'histoire du patrimoine religieux français. Il s'agit en effet d'une ancienne abbaye royale, datant de l'époque des Francs. Elle devient une basilique à la période mérovingienne. Elle tient sa réputation non seulement de sa rénovation, à l'époque gothique, qui en fait un véritable joyau, mais aussi parce qu'elle a accueilli toutes les dépouilles des rois et reines de France depuis le VIème siècle. La basilique est classée monument historique depuis 1862 et les jardins l'entourant ont acquis ce statut en 1926.

notre-dame de Paris

Avant l'incendie, Notre-Dame de Paris accueillait 12 millions de visiteurs chaque année. © Pixabay

La cathédrale la plus connue du monde renaît de ses cendres. Grâce aux nombreux dons et au travail acharné de milliers d'artisans, le pari de reconstruire l'édifice en cinq ans semble réussi. Située au cœur de la capitale, sur l'île de la Cité, la cathédrale est bien plus qu'un lieu d'intérêt de Paris : c'est un symbole du pays.