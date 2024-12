Shrek : Mike Myers avoue qu'il était en larmes le jour où on lui a proposé le rôle

Dans une interview accordée au site américain Vulture, Mike Myers a révélé qu’il était en larmes au moment où le patron de Dreamworks lui a proposé de doubler Shrek à l’avant-première du long métrage «Il faut sauver le soldat Ryan».

Drôle de situation. Mike Myers a accepté de revenir sur son illustre carrière et ses rôles iconiques dans un entretien accordé au site américain Vulture. L’interprète d’Austin Powers a ainsi révélé s’être vu proposer le rôle de Shrek par le co-fondateur de Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, à la fin de l’avant-première mondiale du film de Steven Spielberg «Il faut sauver le soldat Ryan», dont il est sorti en pleurs.

«Je suis allé à l’avant-première, et Jeffrey Katzenberg est venu à ma rencontre après la projection avec ses filles, qui m’ont fait la séquence de la danse dans Austin Powers», explique le comédien de 61 ans. «Le film était tellement émouvant, j’étais en larmes parce que mes parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale. J’étais sous le choc, et là elles me font la danse. Et j’étais là : ‘Ouais, super !’. Belle démonstration de perspicacité», poursuit-il.

Dans la foulée, Jeffrey Katzenberg lui a parlé d’un film d’animation en préparation, «Shrek», et lui a demandé s’il accepterait d’y participer. «Et bien, c’est le pire titre de film que j’ai jamais entendu de ma vie !», lui a lancé Mike Myers, avant d'accepter de venir voir le film dans les locaux de Dreamworks. «Je l’ai vu et j’ai aimé le fait de tourner en dérision les contes de fées. J’ai trouvé ça très intelligent. (…) Et d’avoir un acteur afro-américain pour faire la voix de l’âne était absolument brillant», ajoute-t-il.

Un changement d’accent

Mike Myers explique également avoir utilisé un accent canadien lors des premiers doublages, avant d’opter pour un accent écossais. Une modification qui déplaira fortement à Jeffrey Katzenberg dans un premier temps, ce dernier arguant que cela allait entraîné une hausse des coûts de production pour re-synchroniser l'intégralité des mouvements des lèvres de l’ogre. «Donc j’ai appelé directement Steven Spielberg, qui faisait partie de l’opération», explique-t-il, afin que ce dernier joue de son influence pour obtenir gain de cause.

Si Steven Spielberg redoutait également le coût supplémentaire d’une telle opération, il a fini par remercier chaleureusement Mike Myers d'avoir insisté pour imposer l’accent écossais. «On l’a fait, et plus tard, j’ai reçu une lettre de Spielberg disant : ‘Merci beaucoup pour ton engagement’. Je l’ai encadré chez moi. Il m’a dit : ‘Tu avais absolument raison. Tu étais 100% plus connecté au film’. Et Jeffrey a fini par apprécier l’accent lui aussi, ce qui est sympa. Et voilà où nous en sommes», s’amuse le comédien, qui assurera à nouveau le doublage de Shrek dans le cinquième volet, attendu dans les salles françaises le 1er juillet 2026.