Notre-Dame de Paris : «Uno», «Logo Google Chrome»... Les internautes s’amusent de la tenue de l’archevêque de Paris lors de la cérémonie de réouverture

La grande cape portée par l’archevêque de Paris, lors de la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a fait réagir les internautes. Dessinée par le créateur Jean-Charles de Castelbajac, elle a fait l’objet de traits d’humour sur les réseaux.

Une tenue commentée. Tous les regards étaient braqués samedi 7 décembre sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a rouvert ses portes après cinq ans de travaux et le tragique incendie qui a ravagé les lieux le 15 avril 2019. Un moment historique largement suivi et relayé sur les réseaux.

Et certains détails de la cérémonie ne sont pas passés inaperçus, à l’image de la tenue portée par l’archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, qui a célébré l’office hier soir après avoir officiellement rouvert les portes de la cathédrale.

Imaginée par le créateur français Jean-Charles de Castelbajac, la chape, grande cape endossée par l’archevêque, de couleurs jaune, bleu, rouge et verte, a été taquinée sur le réseau X.

Des comparaisons audacieuses

L’association de ces quatre couleurs a ainsi fait l’objet de plusieurs commentaires décalés, donnant lieu à quelques comparaisons audacieuses, du célèbre jeu Uno au logo de Google Chrome en passant par celui de Microsoft ou encore aux couleurs du nom moins célèbre Rubix Cube.

«Ça me disait quelque chose», a posté un internaute affichant côte à côte le logo de Microsoft et la chape de Monseigneur Laurent Ulrich. «Moi je dis Uno», a réagi un autre.

Des couleurs symboliques

Il s’agissait pourtant de quatre coloris ayant tous une signification religieuse, comme le notait l’AFP en amont de la cérémonie : le vert pour l'espérance, le rouge, symbole du sang du Christ et du feu de l'Esprit Saint, le bleu, référence à la Vierge Marie, et le jaune, couleur festive utilisée pour Noël ou encore Pâques.

De son côté, Jean-Charles de Castelbajac, 75 ans, qui a régulièrement utilisé ces coloris dans son travail et qui a créé tous les habits liturgiques de la cérémonie, avait expliqué à l'AFP avoir «travaillé sur l'idée du rayonnement qui part de la croix, matérialisé par des éclats de couleurs formant un fleuve de foi et d'espérance, comme une sorte de pollinisation, et rappelant la lumière colorée des vitraux».

Il avait déjà imaginé en 1997, la tenue portée par le Pape Jean-Paul II lors des Journées mondiales de la jeunesse.