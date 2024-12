Opéra de Paris : le ballet des grévistes continue, les danseurs de Paquita maintiennent ce dimanche leurs revendications

Le ballet de l’Opéra Bastille devait se lancer sur scène ce jeudi 5 décembre avant d’être emporté par un mouvement de grève qui se poursuit. Les artistes réclament notamment une revalorisation des heures payées lors de la préparation.

Du maquillage aux échauffements, les danseurs passent du temps avant les représentations mais il semblerait que ces heures ne soient pas assez payées. Paquita n’a pour l’instant pas pu enchanter le public parisien.

Il devait être le ballet des fêtes de fin d’année à l’Opéra de Paris. Paquita de Pierre Lacotte, disparu en 2023, retrace la vie d’une jeune gitane en Espagne refusant les avances d’un aristocrate. Mais en pratique, ni elle ni lui ne sont encore montés sur scène. Et pour cause, depuis le jeudi 5 décembre, les danseurs et certains techniciens sont en grève.

La hausse des salaires est leur principale revendication. Ce sont notamment les heures de préparation qui sont remises en cause entre le maquillage, l'habillage, la coiffure, mais aussi l'échauffement : «Actuellement, 6 heures sont payées contre les 30 en moyenne passées dans le mois», a déclaré Matthieu Botto, délégué central CGT et danseur dans la compagnie à France info.

Au palais garnier, la menace gronde aussi

De plus, les inégalités de traitement entre les membres de l’Orchestre et les artistes du Ballet sont également au cœur de ces négociations qui n’avancent pas. Ce ballet doit se jouer un mois seulement, jusqu’au 4 janvier 2025 à l’Opéra Bastille.

Lors de la première, les artistes ont attendu que la salle soit comble pour mettre en application leur menace de grève de la veille. Le communiqué qui a suivi annonçait un «arrêt de travail des danseurs», avant de confirmer le mouvement social.

La direction de l’Opéra national de Paris regrette l’annulation de la première du ballet "Paquita", ce jeudi 5 décembre 2024 à l’Opéra Bastille, en raison de l'arrêt de travail de danseurs du Ballet.



La direction présente ses excuses au public pour le désagrément occasionné. pic.twitter.com/GGSXKE0LSO — Opéra de Paris (@operadeparis) December 5, 2024

Dans le 9ème arrondissement, au Palais Garnier, la première de Play d’Alexander Ekman s’est tenue, avec un peu de retard ce 7 décembre, dans le cadre de la soirée privée organisée pour le mécène Paprec.

Mais les artistes se «réservent la possibilité de reprendre leurs actions, dès la représentation suivante», selon un courrier interne du délégué syndical CGT du Ballet.