Voici les 5 films qui ont enregistré le plus d'entrées en France en 2024

L’année 2024 touche à sa fin, et l’heure du bilan est arrivé. Quels sont les cinq films qui ont été plébiscités par le public français ? Voici le classement.

Moi, moche et méchant 4

Sorti le 3 juillet dernier dans les salles françaises, «Moi, moche et méchant 4» permettait de retrouver la famille de gru au grand complet, avec un nouveau venu absolument adorable : Gru Jr. Tout semble se dérouler à merveille – malgré les tensions entre père et fils – jusqu’à l’apparition d’une redoutable menace : Max Le Mal. Heureusement, les Minions seront présents pour aider Gru à protéger les siens.

Avec 4.510.260 entrées en France, le film d’animation réalisé par Chris Renaud, qui avait déjà signé le deuxième film, et Patrick Delage, a réussi à se hisser à la cinquième place du classement. Il faut dire que le scénario imaginé par Mike White, le créateur de la série à succès «The White Lotus», est particulièrement savoureux. Un film à retrouver prochainement sur CANAL+.

L’Amour ouf

C’est le 16 octobre dernier que le film de Gilles Lellouche a débarqué dans les salles obscures de l’Hexagone, où il a entamé un parcours à couper le souffle. Inspiré du roman de Neville Thompson, ce long métrage raconte l’histoire d’amour passionnelle entre Jackie, jeune fille issue de la classe moyenne, raisonnée, vivant seule avec son père après avoir perdu sa mère, et de Clotaire, adolescent qui traîne ses basques sans aucune perspective, avant d'intégrer un groupe de gangster et d'en payer le prix fort.

Pas moins de 4.557.284 personnes se sont déplacées pour découvrir ce film de 2h40 (comme quoi) porté à l’écran par les performances de Malik Frikah, 17 ans, et Mallory Wanecque, 18 ans, dans la première partie. Puis par Adèle Exarchopoulos et François Civil dans sa deuxième moitié. Les spectateurs y ont également retrouvé les visages familiers d’Alain Chabat et de Benoît Poelvoorde. Mais aussi d’Elodie Bouchez, Karim Leklou, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zidi.

Vice-Versa 2

Suite du premier volet sorti en 2015, «Vice-Versa 2» est arrivé le 19 juin dans les salles françaises. Cette production des studios Disney et Pixar poursuivait les aventures de Riley, devenue une adolescente devant faire face à de nouvelles émotions liées à son âge. De quoi chambouler profondément la hiérarchie en place, avec les arrivées d’Anxiété, d’Envie ou encore d’Embarras.

Troisième film le plus regardé en France avec 8.427.652 entrées, «Vice-Versa 2» a signé le meilleur score au box-office mondial de l’année 2024. Il est devenu au passage le film d’animation le plus lucratif de l’histoire après près de 1,7 milliard de recette à travers le monde, devançant «La Reine des Neiges 2», jusqu’alors tenante du titre avec 1,45 milliard de dollars.

Le Comte de Monte-Cristo

Adaptation du chef d’œuvre d’Alexandre Dumas publié entre 1844 et 1846 par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, «Le Comte de Monte-Cristo» s’est présenté le 28 juin dans les salles avec l’ambition de retranscrire l’histoire de la vengeance d’Edmond Dantès – brillamment incarné par Pierre Niney – en près de 3 heures. Un pari largement réussi puisque le film a cumulé 9.342.752 entrées sur l’année 2024.

Le succès a été tel qu’un nouveau film, cette fois consacré à l’histoire du père d’Alexandre Dumas, Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie Dumas, le premier général noir de l’armée française, intitulé «Dumas : Diable Noir» a été annoncé par le studio Pathé, avec Ladj Ly à la réalisation. Avec un tournage prévu pour débuter à l’été 2025.

Un p’tit truc en plus

Premier long métrage réalisé par Artus, «Un p’tit truc en plus» aura été la belle histoire du cinéma français en 2024 avec 10.799.649 entrées. Un chiffre que le 7e Art tricolore n’avait plus vu depuis «Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?» et ses 12,3 millions d'entrées en 2014. Le record est toujours détenu par «Bienvenue chez les Ch’tis» avec ses 20.489.303 entrées en 2008.

Sortie le 1er mai dernier, cette comédie irrésistible met en scène deux braqueurs sans envergure, campés par Artus et Clovis Cornillac, qui après un coup raté vont trouver refuge dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap mental. Onze acteurs en situation de handicap participent au film, lui conférant une véritable authenticité.