Affaire P.Diddy : le rappeur Jay-Z accusé d'avoir violé une adolescente de 13 ans avec le musicien

La star du hip-hop américain Jay-Z est accusé d'avoir violé une mineur avec le musicien P.Diddy en 2000. La victime était âgée de 13 ans seulement lors des faits présumés.

Selon NBC News, Jay-Z serait lié au scandale de trafic sexuel, prostitution forcée et séquestration qui touche P. Diddy. Les deux hommes auaient violé une mineur en 2000.

La victime, âgée de 13 ans lors des faits, a souhaité rester anonyme et utilise le nom de «Jane Doe» dans les médias. Elle explique qu'elle a subi les faits alors qu'elle était invitée à une fête après les MTV Video Music Awards, un événement récompensant les meilleurs clips musicaux de l'année.

Un procès fédéral intenté à l'encontre des deux rappeurs a été ouvert en octobre 2024 et a repris ce dimanche 8 décembre dans le but de préciser la présence de Shawn Corey Carter, connu sous le nom de scène Jay-Z.

«Adaptée à ce que Diddy recherchait»

La plainte détaille le déroulement des faits et commence par expliquer que la jeune fille a été déposée par une de ses connaissances au Radio City Music Hall où se déroulait les Video Music Awards. Elle a par la suite tenté d'approché plusieurs conducteurs de limousines pour réussir à accéder à l'événement ou la soirée post-événementielle. L'un d'entre eux lui a dit travailler pour P. Diddy et qu'elle était «adaptée à ce que Diddy recherchait». Il l'a donc invitée à le rejoindre plus tard, alors qu'il conduisait P. Diddy et Jay-Z.

Après un trajet de 20 minutes, elle a dû signer un document, une clause de non-divulgation pour entrer dans la soirée. Elle n'en a pas reçu de copie. La soirée, où de nombreuses stars étaient présentes, était marquée par de grandes quantités de cocaïne et de cannabis.

P. Diddy et Jay-Z étaient accompagnés d'une autre star

Elle a rapidement bu un verre qui l'a rendue très «étourdie, lui donnant l'impression de devoir s'allonger». Elle s'est donc rendue dans une chambre au calme pour se reposer. P. Diddy et Jay-Z sont rapidement entrés sur les lieux, avec le premier qui lui aurais dit «tu es prête à faire la fête !».

Jay-Z lui aurait alors retiré ses vêtements et l'aurait maintenue allongée. Il l'aurait violée sous les yeux de P. Diddy et une femme célèbre dont le nom n'a pas été révélé. Par la suite, P. Diddy l'aurait également violée sous les yeux de Jay-Z. L'accusation stipule également qu'elle s'est défendue de faire une fellation à P. Diddy en lui donnant des coups dans le cou, ce qui l'a fait «arrêter».

A la suite de ce drame, la victime aurait «pris ses vêtements» et aurait fui. Elle aurait été à la station service la plus proche et aurait appelé son père.

Sean Combs, appelé P. Diddy, est quant à lui visé par de nombreuses plaintes depuis plusieurs mois pour racket, traffic sexuel (sur mineurs), viols organisés et de nombreux autres crimes. Il est actuellement enfermé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn (New-York). Son procès est prévu le 5 mai 2025.

Pour sa défense, Jay-Z a écrit une lettre par l'intermédiaire de son entreprise, Roc Nation. Il dit notamment : «mon avocat a reçu une tentative de chantage d'un avocat appelé Tony Buzbee. Il pensait que la portée de ces accusations et la pression publique me ferait accepter son chantage. Eh bien non, monsieur, cela a eu l'effet inverse ! J'ai voulu exposer la fraude que vous êtes d'une manière très publique. Je ne vous donnerai pas un centime ! Ces allégations sont tellement haineuses que je vous implore de remplir une plainte criminelle, pas une plainte civile. N'importe qui commettant de tels crimes contre une mineure devrait être enfermé, qui ne serait pas d'accord ? Ces victimes mériteraient une vraie justice, si cela était le cas.»

Jay-Z has released a statement saying that the allegations of him raping a 13 year old girl are false and blackmail:





“My lawyer received a blackmail attempt, called a demand letter, from a "lawyer" named Tony Buzbee. What he had calculated was the nature of these allegations and… pic.twitter.com/IHrJT8jGx1

— Pop Base (@PopBase) December 9, 2024

Jay-Z est l'un des artistes les plus connus de la scène hip-hop internationale. Avec plus de 140 millions de titres vendus, il est détenteur de 24 Grammy Awards, le dixième record de l'histoire. Il est également le record-man de la catégorie rap avec Kanye West.