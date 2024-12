Fête des Lumières 2024 : des centaines de milliers de personnes ont célébré les 25 ans de l'événement lyonnais

Ce dimanche, la fête des Lumières a célébré l’Immaculée Conception, avec des lumignons sur le bord des fenêtres, après plusieurs soirées de projections et d’œuvres lumineuses dans la ville de Lyon, attirant plusieurs centaines de milliers de touristes.

C'est le rendez-vous incontournable de début décembre, les Fêtes des Lumières à Lyon marque le commencement des festivités chrétiennes en célébrant l'Immaculée Conception. Chaque année, les visiteurs du monde entier viennent admirer les projections murales et immersives dispersées dans la ville. Pour sa 25e édition, une foule immense est venue faire la fête sur quatre jours. Dimanche 8 décembre, les Lyonnais ont aussi posé les traditionnelles petites bougies sur les rebords des fenêtres en l’honneur de la Vierge Marie. La Capitale des Gaules a pour cet anniversaire rallumé quelques œuvres iconiques de la ville, comme la statue du Roi Soleil déguisée, sur la place Bellecour. Nommée «I love Lyon» par son créateur Jacques Rival, on y voit le roi, enfermé, sur son cheval, dans une bulle rose avec de la fausse neige.







Rue de la République, ce sont d'éclatantes lumières bleues et dorées qui formaient une haie d'honneur au miroir d’eau sur lequel était exposée l'oeuvre «Coral Ghost», un paysage marin aux formes d’iceberg recouvert de toiles filamenteuses.

se laisser envouter par la place des Terreaux

Autre lieu incontournable de ce parcours, les arches lumineuses menant au Palais de la Bourse, où le «Celestial Brainstorm», une lanterne placée en hauteur sans fond sonore surplombait les passants, qui pouvaient la faire tourner grâce à une corde.

Menés par les lanternes rouges, les visiteurs tentaient d’atteindre la Place des Terreaux, où l’une des six œuvres déjà présentées lors d'éditions précédentes était projetée. «Le retour du petit géant», diffusée une première fois en 2008, a enchanté à nouveau les façades de l’Hôtel de ville et du Musée des Beaux-arts pour une projection de plus de cinq minutes, les murs, les fenêtres et les portes bougeant et vivant au rythme du rêveur. Le spectacle était accompagné de la voix d’un enfant endormi, dont la diffusion originale ne la rendait audible que sur la place.

Place des Terreaux, Le retour du petit géant © Tessa Biscarrat



Un marathon lumineux

Du côté du Vieux Lyon, où la SNCF participait au projet de la Gare Saint-Paul, le film «Nouvelle Vague» suscitait de tendres réactions du public, pour cette histoire d’amour sans avenir entre deux voyageurs prenant un train différent.

Au cœur du centre historique, Place du Change, juste avant la projection spectaculaire sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, «Not for sale», des néons modernes avaient été disposés sur le Temple du Change. Les projections sur la place Saint-Jean déconstruisaient la cathédrale, et malgré la foule, le silence était de mise, seule la musique abstraite se faisant entendre. Avec «Mother», la façade de pierre devenait montagne et rochers, passant du rose au bleu en passant par le violet. Suivait un trou noir au-dessus de la grande porte, qui semblait emporter le bâtiment, avant de diffuser ce qui ressemblait aux éléments de la nature.

Place Antonin Poncet, Laniakea horizon24 ©Tessa Biscarrat

Mais le clou de l'événément était encore à venir. C'est en effet place Antonin Poncet qu'on pouvait assister au plus immersif des spectacles. Complétement absorbé par cette galaxie projetée pour la deuxième fois au-dessus de la brasserie Le Sud de Paul Bocuse, le public était noyé dans une voie lactée en suspension, constituée de 1.000 sphères lumineuses posées devant eux.

Au final, la totalité du parcours pouvait même s'apparenter pour les plus consciencieux à un véritale marathon, puisqu'au total, 32 œuvres constituaient cette rencontre lumineuse. Une lumière à tous les étages, jusqu'à la cathédrale de Fourvière en bleu et rouge, où un «Merci Marie» illuminait Lyon. Au parc de la Tête d’or, ce sont les Anooki au format XXL - des personnages Inuits créés en 2012 par des Lyonnais et devenus célèbres dans le monde entier - qui venaient saluer une dernière fois les visiteurs.